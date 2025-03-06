Бельгия перенесла поставки F-16 в Украину на 2026 год: премьер назвал причину

Отмечается, что отсрочка связана с тем, что страна еще не получила самолет F-35

Владимир Зеленский и Барт де Вевер (Фото: x.com/Bart_DeWeve)

Бельгия перенесла начало поставок истребителей F-16 Украине на 2026 год. Об этом сообщил премьер-министр страны Барт де Вевер перед саммитом ЕС в Брюсселе, передают Европейская правда и VRT news.

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Он не исключил, что запчасти к истребителям могут поступать уже в этом году, однако сами самолеты начнут поставлять уже в следующем году.

По словам премьера, задержка связана с тем, что Бельгия по-прежнему ждет новые самолеты F-35, которые должны заменить истребители F-16. Когда страна ожидает прибытия новых самолетов — Барт де Вевер не уточнил.

"Мы уже готовим пилотов. Есть также механики, мы обеспечим запасными частями. И я не исключаю, что в этом году F-16 поедут в Киев или в Украину. Но это уже будет больше для запчастей. Впрочем, в следующем году мы также предоставим самолеты, которые будут боеспособными", – сказал он.

Отмечается, что перед саммитом премьер Бельгии встретился с президентом Владимиром Зеленским. Он отметил, что поблагодарил Де Вевера за решение передать Украине истребители.

"Поблагодарил правительство и всех бельгийцев за оказанную помощь, в частности за решение передать самолеты F-16. Ценим эти сильные шаги для защиты украинских жизней", – написал президент в соцсети.