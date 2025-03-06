Бельгия перенесла поставки F-16 в Украину на 2026 год: премьер назвал причину
Бельгия перенесла начало поставок истребителей F-16 Украине на 2026 год. Об этом сообщил премьер-министр страны Барт де Вевер перед саммитом ЕС в Брюсселе, передают Европейская правда и VRT news.
Он не исключил, что запчасти к истребителям могут поступать уже в этом году, однако сами самолеты начнут поставлять уже в следующем году.
По словам премьера, задержка связана с тем, что Бельгия по-прежнему ждет новые самолеты F-35, которые должны заменить истребители F-16. Когда страна ожидает прибытия новых самолетов — Барт де Вевер не уточнил.
"Мы уже готовим пилотов. Есть также механики, мы обеспечим запасными частями. И я не исключаю, что в этом году F-16 поедут в Киев или в Украину. Но это уже будет больше для запчастей. Впрочем, в следующем году мы также предоставим самолеты, которые будут боеспособными", – сказал он.
Отмечается, что перед саммитом премьер Бельгии встретился с президентом Владимиром Зеленским. Он отметил, что поблагодарил Де Вевера за решение передать Украине истребители.
"Поблагодарил правительство и всех бельгийцев за оказанную помощь, в частности за решение передать самолеты F-16. Ценим эти сильные шаги для защиты украинских жизней", – написал президент в соцсети.
- 18 апреля 2024 года премьер Бельгии заявил, что поставки Украине первого F-16 должны состояться к лету того года.
- 25 мая сообщалось, что Бельгия передаст Украине 30 истребителей F-16 к 2028 году. Первая партия должна прибыть еще в том году.
- 7 декабря в Украину прибыла вторая партия F-16 самолетов от Дании.
- 6 февраля помимо первых Mirage Украина получила новые F-16 от Нидерландов.