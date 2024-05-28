Бельгия передаст Украине 30 истребителей F-16 до 2028-го. Первые – в этом году

Министерство обороны Бельгии также будет передавать боеприпасы из своих запасов для оснащения F-16 для Украины

F-16 (Фото: EPA)

Бельгия передаст 30 истребителей F-16 в Украину до 2028 года: первые самолеты должны быть поставлены уже к концу 2024-го. Об этом заявила министер иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб в комментарии RTL.

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Лябиб отметила, что первые истребители должны быть доставлены в Украину "до конца года". По ее словам, это обязательство будет официально оформлено в соглашении о гарантиях безопасности, которое сегодня подпишут Украина и Бельгия.

Она отметила, что Министерство обороны Бельгии будет также передавать боеприпасы из своих запасов для оснащения F-16 для Украины.

Министр также добавила, что эта поддержка Киева необходима для того, чтобы остановить российского диктатора Владимира Путина, полного решимости, по ее словам, отодвинуть границы европейских стран и обеспечить безопасность Бельгии.

18 марта Румыния согласовала обучение 50 украинских пилотов на истребителях F-16 в учебном центре на авиабазе Фетешти.

29 марта бельгийское правительство одобрило выделение Украине около 100 млн евро в рамках "авиационной коалиции": средства пойдут на обслуживание истребителей F-16.

6 мая министр обороны Нидерландов сообщила, что страна планирует начать отправку истребителей F-16 в Украину осенью, вслед за Данией, которая поставит их летом.

7 мая спикер ПС Илья Евлаш заявил, что украинские пилоты вместе с инженерами продолжают обучение на истребителях F-16 на постоянной основе.

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