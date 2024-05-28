Бельгія передасть Україні 30 винищувачів F-16 до 2028-го. Перші – цьогоріч

Міністерство оборони Бельгії також передаватиме боєприпаси зі своїх запасів для оснащення F-16 для України

F-16 (Фото: EPA)

Бельгія передасть 30 своїх винищувачів F-16 в Україну до 2028 року: перші літаки мають бути поставлені вже до кінця 2024-го. Про це заявила міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб у коментарі RTL.

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Лябіб зазначила, що перші винищувачі мають бути доставлені в Україну "до кінця року". За її словами, це зобов'язання буде офіційно оформлено в угоді про гарантії безпеки, яку сьогодні підпишуть Україна і Бельгія.

Вона зазначила, що Міністерство оборони Бельгії також передаватиме боєприпаси зі своїх запасів для оснащення F-16 для України.

Міністерка також додала, ця підтримка Києва необхідна для того, щоб зупинити російського диктатора Володимира Путіна, сповненого рішучості, за її словами, відсунути кордони європейських країн і забезпечити безпеку Бельгії.

18 березня Румунія погодила навчання 50 українських пілотів на винищувачах F-16 у навчальному центрі на авіабазі Фетешті.

29 березня бельгійський уряд схвалив виділення Україні близько 100 млн євро в межах "авіаційної коаліції": кошти підуть на обслуговування винищувачів F-16.

6 травня міністерка оборони Нідерландів повідомила, що країна планує розпочати відправлення винищувачів F-16 до України восени, слідом за Данією, яка поставить їх влітку.

7 травня речник ПС Ілля Євлаш заявив, що українські пілоти разом з інженерами продовжують навчання на винищувачах F-16 на постійній основі.

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