Бельгія передасть Україні 30 винищувачів F-16 до 2028-го. Перші – цьогоріч
Бельгія передасть 30 своїх винищувачів F-16 в Україну до 2028 року: перші літаки мають бути поставлені вже до кінця 2024-го. Про це заявила міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб у коментарі RTL.
Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
Лябіб зазначила, що перші винищувачі мають бути доставлені в Україну "до кінця року". За її словами, це зобов'язання буде офіційно оформлено в угоді про гарантії безпеки, яку сьогодні підпишуть Україна і Бельгія.
Вона зазначила, що Міністерство оборони Бельгії також передаватиме боєприпаси зі своїх запасів для оснащення F-16 для України.
Міністерка також додала, ця підтримка Києва необхідна для того, щоб зупинити російського диктатора Володимира Путіна, сповненого рішучості, за її словами, відсунути кордони європейських країн і забезпечити безпеку Бельгії.
- 18 березня Румунія погодила навчання 50 українських пілотів на винищувачах F-16 у навчальному центрі на авіабазі Фетешті.
- 29 березня бельгійський уряд схвалив виділення Україні близько 100 млн євро в межах "авіаційної коаліції": кошти підуть на обслуговування винищувачів F-16.
- 6 травня міністерка оборони Нідерландів повідомила, що країна планує розпочати відправлення винищувачів F-16 до України восени, слідом за Данією, яка поставить їх влітку.
- 7 травня речник ПС Ілля Євлаш заявив, що українські пілоти разом з інженерами продовжують навчання на винищувачах F-16 на постійній основі.
Читайте також: В Україну почали повертатися спеціалісти з обслуговування F-16 – Повітряні сили