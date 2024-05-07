"Цей процес невпинний". У Повітряних силах розповіли про підготовку українських пілотів на F-16
Українські пілоти разом з інженерами продовжують навчання на винищувачах F-16 на постійній основі. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш.
У речника ПС запитали, коли будуть підготовлені перші пілоти з огляду на те, що Данія планує передати перші F-16 влітку, а Нідерланди – восени.
"Наші пілоти разом з інженерами продовжують постійну підготовку, цей процес невпинний. Як тільки одна група завершує навчання, то вона одразу переходить на наступний етап", – сказав Євлаш.
Він зазначив, що таких етапів три. Перший етап – вивчення мови та наземна підготовка. Другий – льотна підготовка на легкомоторних літаках. І третій етап – безпосереднє навчання на літаках F-16.
"Цей процес не зупиняється. Ми використовуємо всі слоти, які нам надали країни-партнери, учасниці повітряної коаліції. І ми чекаємо на F-16 якнайшвидше, як і всі українці", – наголосив Євлаш.
Він висловив сподівання, що F-16 допоможуть захищати повітряний простір України та завдавати ударів по противнику на тимчасово окупованих територіях.
- 29 квітня Євлаш заявив, що Україна готує комплекс заходів для захисту західних винищувачів F-16, коли вони прибудуть до аеродромів.
- 3 травня Повітряні сили повідомили, що винищувачі F-16, які має отримати Україна, зможуть вдало використовуватися разом зі старими зразками авіації, зокрема, із Су-27 та МіГ-29.
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