Підземні бункери й не тільки. Повітряні сили розповіли, як захищатимуть F-16

Ілля Євлаш заявив, що в України є низка напрацювань, як можна буде безпечно розмістити F-16 в Україні

F-16 (Фото: Міноборони Нідерландів)

Україна готує комплекс заходів для захисту західних винищувачів F-16, коли вони прибудуть до аеродромів. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, є низка напрацювань, як можна буде безпечно розмістити F-16 в Україні, щоб вони могли ефективно виконувати завдання та захищати повітряний простір країни.

"Це колосальні кошти, йдеться про підземні сховища, бункери. Тому зараз розробляються методи щодо того, як саме їх можна буде розміщати", – пояснив Євлаш.

Йдеться про розосереджене розташування літаків на різних типах злітних смуг, де росіянам буде складно виявити F-16. Для цього, зокрема, буде застосуватись різний набір методів, щоб вводити окупантів в оману, додав речник Повітряних сил.

1 березня 2024 року тодішній речник командування Повітряних сил повідомляв, що українські льотчики вже відпрацьовують завдання ударів по повітряних і наземних цілях на винищувачах F-16, тренують тактичні прийоми.

18 березня Румунія погодила навчання 50 українських пілотів на винищувачах F-16 у навчальному центрі на авіабазі Фетешті.

29 березня бельгійський уряд схвалив виділення Україні близько 100 млн євро в межах "авіаційної коаліції": кошти підуть на обслуговування винищувачів F-16.

Читайте також: F-16 для України. У Франції українські льотчики почали підготовку до польотів – BFM TV