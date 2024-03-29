"Авіаційна коаліція". Бельгія виділяє 100 млн євро на обслуговування F-16 для України

Таке рішення було ухвалене бельгійським урядом на засіданні 29 березня

Людивін Дедондер на фоні F-16 (Фото: Twitter)

Бельгійський уряд схвалив виділення Україні близько 100 млн євро в межах "авіаційної коаліції". Кошти підуть на обслуговування винищувачів F-16, повідомила міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Рада міністрів схвалила 25-й пакет підтримки для України: 100 млн євро на обслуговування та підтримку винищувачів F-16 у межах міжнародної коаліції F-16", – написала вона.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що винищувачі F-16 мають з'явитися в небі України в середині літа, це попередні дані.

Він розповів, що навчання пілотів та інженерів проходять "добре", і висловив подяку союзникам за організацію цього процесу.

1 березня тодішній речник командування ПС ЗСУ Ігнат повідомляв, що українські льотчики вже відпрацьовують завдання ударів по повітряних і наземних цілях на винищувачах F-16, тренують тактичні прийоми.

18 березня повідомлялося, що Румунія погодила навчання 50 українських пілотів на винищувачах F-16 у навчальному центрі на авіабазі Фетешті.

Дивіться також: Міноборони Бельгії показало навчання українських пілотів на F-16 в Данії – відео