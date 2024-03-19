Міністерство оборони Бельгії оприлюднило кадри тренувань українських пілотів на винищувачах F-16, які проходять на авіабазі в Данії. Відео опубліковано на сайті бельгійського оборонного відомства.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

У Міноборони країни зазначили, що у другій половині 2024 року Бельгія відправить у Данію 50 своїх солдатів і два літаки для навчання українських пілотів на F-16.

У відео український військовослужбовець Ігор розповів, що його робота полягає в тому, щоб навчитися організовувати льотну зміну, контролювати направлення літаків на ремонт і визначати людей, які будуть обслуговувати техніку.

"Якщо ми хочемо розвивати Повітряні сили, то повинні черпати досвід в інших країн, які давно пройшли цей етап", – наголосив він.

18 березня авіабазу в Данії, де навчаються українські льотчики, відвідали міністерка оборони Бельгії Людівіне Дедондер та начальник оборони Збройних сил країни Мішель Хофман.

"Як міністерка я пишаюся тим, що наша авіаційна складова може брати участь у цій важливій навчальній програмі для українських пілотів, допоміжного та технічного персоналу. Для експлуатації F-16 технічна частина є такою ж важливою, як і льотна, тому Міноборони співпрацює з нашими партнерами в бельгійській оборонній промисловості не лише для навчання українських техніків, а й для надання технічної підтримки", – заявила Дедондер.

Міністерка зазначила, що ці кроки в поєднанні з зусиллями партнерів по коаліції допомогли отримати комбінований та успішний підхід до створення сучасних Повітряних сил України, здатних захистити державу в середньостроковій та довгостроковій перспективі.

1 березня тодішній речник командування ПС ЗСУ Ігнат повідомляв, що українські льотчики вже відпрацьовують завдання ударів по повітряних і наземних цілях на винищувачах F-16, тренують тактичні прийоми.

18 березня повідомлялося, що Румунія погодила навчання 50 українських пілотів на винищувачах F-16 у навчальному центрі на авіабазі Фетешті.

Читайте також: F-16 для України. Повітряні сили можуть отримати шість із 45 винищувачів у липні — NYT