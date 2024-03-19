Министерство обороны Бельгии обнародовало кадры тренировок украинских пилотов на истребителях F-16, которые проходят на авиабазе в Дании. Видео опубликовано на сайте бельгийского оборонного ведомства.

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В Минобороны страны отметили, что во второй половине 2024 года Бельгия отправит в Данию 50 своих солдат и два самолета для обучения украинских пилотов на F-16.

В видео украинский военнослужащий Игорь рассказал, что его работа состоит в том, чтобы научиться организовывать летную смену, контролировать направление самолетов на ремонт и определять людей, которые будут обслуживать технику.

"Если мы хотим развивать Воздушные силы, то должны черпать опыт у других стран, давно прошедших этот этап", – подчеркнул он.

18 марта авиабазу в Дании, где учатся украинские летчики, посетили министр обороны Бельгии Людовине Дедондер и начальник обороны Вооруженных сил страны Мишель Хофман.

"Как министр я горжусь тем, что наша авиационная составляющая может участвовать в этой важной учебной программе для украинских пилотов, вспомогательного и технического персонала. Для эксплуатации F-16 техническая часть так же важна, как и летная, поэтому Минобороны сотрудничает с нашими партнерами в бельгийской оборонной промышленности не только для обучения украинских техников, но и для технической поддержки", – заявила Дедондер.

Министр отметила, что эти шаги в сочетании с усилиями партнеров по коалиции помогли получить комбинированный и успешный подход к созданию современных Воздушных сил Украины, способных защитить государство в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

1 марта тогдашний спикер командования ВС ВСУ Игнат сообщал, что украинские летчики уже отрабатывают нанесение ударов по воздушным и наземным целям на истребителях F-16, тренируют тактические приемы.

18 марта сообщалось, что Румыния согласовала обучение 50 украинских пилотов на истребителях F-16 в учебном центре на авиабазе Фетешти.

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