F-16 для України. Повітряні сили можуть отримати шість із 45 винищувачів у липні — NYT

Винищувач F-16 (Фото: EPA)

Менше ніж повна українська ескадрилья до літа цього року буде готова до бойових вильотів на винищувачах F-16, однак на всіх не вистачить літаків, адже на той час, коли льотчики повернуться в Україну, з 45 винищувачів, обіцяних європейськими союзниками, буде поставлено лише шість F-16. Про це йдеться у статті The New York Times.

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Видання зазначило, що винищувачі F-16 готові, інструктори чекають у новому навчальному центрі в Румунії, але українські льотчики ще не прибули. Проте ця затримка "є свідченням плутанини та хаосу, з якими зіткнувся військовий альянс, що поспішає поставити F-16".

Однак видання зазначило: це не означає, що українські льотчики не готуються. Очікується, що 12 військових будуть готові до бойових вильотів на F-16 до літа 2024 року після 10 місяців навчання в Данії, Великій Британії та США.

Але на той час, коли льотчики повернуться в Україну, з 45 винищувачів, обіцяних європейськими союзниками, буде поставлено лише шість F-16.

Видання наголосило, що навчання українських льотчиків на складних західних літаках відбувалося з блискавичною швидкістю.

NYT додало, що процес йде повільніше, ніж розраховували Україна та її союзники, оскільки військовим доводиться освоювати англійську мову і західну військову практику, щоб ефективно використовувати F-16.

26 грудня 2023 року перша група з шести українських льотчиків закінчила курси англійської мови у Великій Британії та навчилася керувати винищувачами F-16, зараз вони навчаються керувати бойовими літаками у Данії.

5 січня 2024 року повідомлялося, що Бельгія планує відправити два винищувачі F-16 до Данії та близько 50 осіб у період із березня до вересня 2024 року для навчання українських льотчиків.

15 лютого спікер Міноборони Павлюк повідомив, що на 19-му засіданні у форматі "Рамштайн" не обговорювалося питання винищувачів F-16 для України, бо всі рішення вже ухвалені.

1 березня речник командування ПС ЗСУ Ігнат повідомляв, що українські льотчики вже відпрацьовують завдання ударів по повітряних і наземних цілях на винищувачах F-16, тренують тактичні прийоми.

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