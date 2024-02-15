Вперше на "Рамштайні" не говорили про F-16. Міноборони: Всі рішення вже ухвалені

За словами Ілларіона Павлюка, немає нічого, що залишається на етапі обговорення

Ілларіон Павлюк (Фото: Facebook Павлюка)

На 19-му засіданні у форматі "Рамштайн" не обговорювалося питання винищувачів F-16 для України, оскільки всі рішення вже ухвалені. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Міноборони Ілларіон Павлюк.

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"З F-16 все дуже просто, там усі рішення вже ухвалені. Немає нічого, що залишається на етапі обговорення. Рішення прийняті, ми рухаємося за планом", – сказав він.

За словами Павлюка, Україна має розуміння термінів і того, що в ці терміни треба зробити. Йдеться про підготовку льотчиків, інженерів, інфраструктури тощо.

Водночас речник додав, що з міркувань безпеки Україна не оголошуватиме офіційно про отримання літаків від союзників.

"Щойно ми знатимемо точну дату, ми в жодному разі її нікому не скажемо. Адже ворог орієнтується зокрема й на інформацію з відкритих джерел. Тому з F-16 все добре. Ми всі сподіваємося, що F-16 будуть в Україні якнайшвидше. Але ми всі розуміємо, що вони мають з'явитися саме тоді, коли ми будемо готові ефективно їх використовувати й обслуговувати", – резюмував він.

10 листопада 2023 року у Повітряних силах повідомили, що українські льотчики вже почали проходити практичні навчання на винищувачах F-16 у повітрі.

26 грудня перша група з шести українських льотчиків закінчила курси англійської мови у Великій Британії та навчилася керувати винищувачами F-16, зараз вони навчаються керувати бойовими літаками у Данії.

5 січня повідомлялося, що Бельгія планує відправити два винищувачі F-16 до Данії та близько 50 осіб у період із березня до вересня 2024 року для навчання українських льотчиків.

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