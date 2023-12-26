F-16 для ЗСУ: Група льотчиків закінчила підготовку у Великій Британії – вирушають у Данію

Шестеро українських льотчиків закінчили початкову навчальну програму у Великій Британії, яка спрямована на підготовку до керування винищувачами F-16

F-16 (Фото: EPA, Robert Ghement)

Перша група з шести українських льотчиків закінчила курси англійської мови у Великій Британії та навчилась керувати винищувачами F-16. У Міноборони країни-союзника заявили, що зараз вони навчаються керувати бойовими літаками у Данії.

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Ще десять льотчиків з України залишаться у Британії, щоб продовжити практичну базову льотну підготовку, кажуть у відомстві.

Ця програма має на меті надати льотчикам навички, які необхідні для переходу до наступного етапу підготовки на західних винищувачах, і наблизити їх до стандартного підходу до польотів за стандартами НАТО.

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Військові проходять практику на літаках Grob Tutor, вивчають управління, польоти за приладами, навігацію на середніх і малих висотах, стройові польоти тощо, зазначили у Міноборони.

Grob Tutor (Фото: Royal Air Force)

Британський міністр оборони Грант Шаппс зауважив, що навчання у "провідних світових ВПС є значним кроком вперед проти нинішніх можливостей України радянських часів".

У серпні у Великій Британії розпочали навчання льотної майстерності та англійської мови в рамках внеску країни до міжнародної Коаліції з посилення військово-повітряних сил України.

ДОВІДКА. Grob Tutor – літак авіації загального призначення із нерухомим крилом, що використовується переважно для льотної підготовки. Його розробила німецька компанія Grob Aircraft. Grob Tutor – літак авіації загального призначення із нерухомим крилом, що використовується переважно для льотної підготовки. Його розробила німецька компанія Grob Aircraft.

10 листопада 2023 року в Повітряних силах повідомили, що українські льотчики вже почали проходити практичні навчання на винищувачах F-16 у повітрі.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що бойові літаки не змінять перебіг війни – Україні насамперед потрібні боєприпаси, зокрема далекобійні системи.

Спікер Повітряних сил Ігнат не згоден – заявив, що вони "змінять перебіг війни, та змінять дуже серйозно". Він підкреслив, що F-16 "певної модифікації" зможуть завдавати ударів по наземних, надводних та повітряних цілях.

20 грудня у Міністерстві оборони Франції заявили, що у 2024 році країна розпочне підготовку українських льотчиків на винищувачах західного зразка.

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