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На Заході кажуть, що F-16 не змінять перебіг війни. ЗСУ не погодилися і пояснили, чому

Этот материал также доступен на русском
19.11.2023, 11:26
На Заході кажуть, що F-16 не змінять перебіг війни. ЗСУ не погодилися і пояснили, чому - Фото
Юрій Ігнат (Фото: скріншот з відео)

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, яким чином винищувачі F-16 змінять хід війни Росії проти України. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, він хотів би заперечити всім критикам західних літаків, оскільки вони "змінять хід війни та змінять дуже серйозно".

"Питання в тому, щоб це не були літаки, чиї тактико-технічні характеристики були б значно слабкішими за російські", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що F-16 "певної модифікації" зможуть завдавати ударів по наземних, надводних та повітряних цілях, щоб захистити Україну від ударів ракетами та дронами.

"Багатоцільовий літак – це саме авіаційний комплекс, тому що вирішує низку завдань, що зможуть суттєво вплинути на хід війни. За допомогою авіаційних комплексів, таких як F-16, ми зможемо відігнати російську авіацію і прикрити наші наземні війська", – наголосив спікер ПС.

Раніше міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що бойові літаки не змінять хід війни, Україні передусім потрібні боєприпаси, зокрема до далекобійних систем.

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Дмитро Гриниченко
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