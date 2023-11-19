На Заході кажуть, що F-16 не змінять перебіг війни. ЗСУ не погодилися і пояснили, чому
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, яким чином винищувачі F-16 змінять хід війни Росії проти України. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.
За його словами, він хотів би заперечити всім критикам західних літаків, оскільки вони "змінять хід війни та змінять дуже серйозно".
"Питання в тому, щоб це не були літаки, чиї тактико-технічні характеристики були б значно слабкішими за російські", — сказав Ігнат.
Він зазначив, що F-16 "певної модифікації" зможуть завдавати ударів по наземних, надводних та повітряних цілях, щоб захистити Україну від ударів ракетами та дронами.
"Багатоцільовий літак – це саме авіаційний комплекс, тому що вирішує низку завдань, що зможуть суттєво вплинути на хід війни. За допомогою авіаційних комплексів, таких як F-16, ми зможемо відігнати російську авіацію і прикрити наші наземні війська", – наголосив спікер ПС.
Раніше міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що бойові літаки не змінять хід війни, Україні передусім потрібні боєприпаси, зокрема до далекобійних систем.
- Українські льотчики вже проходять практичне навчання на F-16 – Повітряні сили.
- 20 серпня 2023 року Данія повідомила, що передасть Україні 19 літаків Нідерланди – невідома кількість (країна має 42 борти; скільки з них віддадуть ЗСУ – не сказано).
- 30 жовтня прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що перші F-16 вирушать до Румунії "протягом двох тижнів". 7 листопада п'ять винищувачів F-16 ВПС Нідерландів перекинули до Румунії.
Читайте також: Залужний: F-16 вже буде менш корисним. Росія покращила ППО, С-400 долітає до Дніпра
Коментарі