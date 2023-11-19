На Заході кажуть, що F-16 не змінять перебіг війни. ЗСУ не погодилися і пояснили, чому

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, яким чином винищувачі F-16 змінять хід війни Росії проти України. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, він хотів би заперечити всім критикам західних літаків, оскільки вони "змінять хід війни та змінять дуже серйозно".

"Питання в тому, щоб це не були літаки, чиї тактико-технічні характеристики були б значно слабкішими за російські", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що F-16 "певної модифікації" зможуть завдавати ударів по наземних, надводних та повітряних цілях, щоб захистити Україну від ударів ракетами та дронами.

"Багатоцільовий літак – це саме авіаційний комплекс, тому що вирішує низку завдань, що зможуть суттєво вплинути на хід війни. За допомогою авіаційних комплексів, таких як F-16, ми зможемо відігнати російську авіацію і прикрити наші наземні війська", – наголосив спікер ПС.

Раніше міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що бойові літаки не змінять хід війни, Україні передусім потрібні боєприпаси, зокрема до далекобійних систем.

Українські льотчики вже проходять практичне навчання на F-16 – Повітряні сили.

20 серпня 2023 року Данія повідомила, що передасть Україні 19 літаків Нідерланди – невідома кількість (країна має 42 борти; скільки з них віддадуть ЗСУ – не сказано).

30 жовтня прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що перші F-16 вирушать до Румунії "протягом двох тижнів". 7 листопада п'ять винищувачів F-16 ВПС Нідерландів перекинули до Румунії.

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