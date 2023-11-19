На Западе говорят, что F-16 не изменят хода войны. ВСУ не согласились и объяснили, почему

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, каким образом истребители F-16 изменят ход войны России против Украины. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, он хотел бы возразить всем критикам западных самолетов, так как они "изменят ход войны и изменят очень серьезно".

"Вопрос в том, чтобы это не были самолеты, чьи тактико-технические характеристики были бы значительно слабее российских", — сказал Игнат.

Он отметил, что F-16 "определенной модификации" смогут наносить удары по наземным, надводным и воздушным целям, чтобы защитить Украину от ударов ракетами и дронами.

"Многоцелевой самолет – это именно авиационный комплекс, потому что решает ряд задач, смогут существенно повлиять на ход войны. С помощью авиационных комплексов, таких как F-16, мы сможем отогнать российскую авиацию и прикрыть наши наземные войска", — подчеркнул спикер ВС.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что боевые самолеты не изменят ход войны, Украине, прежде всего, нужны боеприпасы, в частности к дальнобойным системам.

Украинские летчики уже проходят практическое обучение на F-16 – Воздушные силы.

20 августа 2023 года Дания сообщила, что передаст Украине 19 самолетов, Нидерланды – неизвестное количество (страна имеет 42 борта; сколько из них отдадут ВСУ – не сказано).

30 октября премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что первые F-16 отправятся в Румынию "в течение двух недель". 7 ноября пять истребителей F-16 ВВС Нидерландов перебросили в Румынию.

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