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На Западе говорят, что F-16 не изменят хода войны. ВСУ не согласились и объяснили, почему

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2023, 11:26
На Западе говорят, что F-16 не изменят хода войны. ВСУ не согласились и объяснили, почему - Фото
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, каким образом истребители F-16 изменят ход войны России против Украины. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, он хотел бы возразить всем критикам западных самолетов, так как они "изменят ход войны и изменят очень серьезно". 

"Вопрос в том, чтобы это не были самолеты, чьи тактико-технические характеристики были бы значительно слабее российских", — сказал Игнат.

Он отметил, что F-16 "определенной модификации" смогут наносить удары по наземным, надводным и воздушным целям, чтобы защитить Украину от ударов ракетами и дронами. 

"Многоцелевой самолет – это именно авиационный комплекс, потому что решает ряд задач, смогут существенно повлиять на ход войны. С помощью авиационных комплексов, таких как F-16, мы сможем отогнать российскую авиацию и прикрыть наши наземные войска", — подчеркнул спикер ВС.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что боевые самолеты не изменят ход войны, Украине, прежде всего, нужны боеприпасы, в частности к дальнобойным системам.

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Дмитрий Гриниченко
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