"Прорывная договоренность". F-16 будут в украинском небе: как минимум 42 истребителя

Сегодня, 20 августа, президент Владимир Зеленский во время визита в Нидерланды объявил о "прорывной договоренности" – Украина получит самолеты F-16. Об этом он написал в Telegram.

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"F-16. Прорывная договоренность. С сегодняшнего дня уже конкретика. Будут в украинском небе. Спасибо, Нидерланды! Спасибо, Марк! Спасибо всем, кто помогает! Победим!" – написал Зеленский.

Премьер Нидерландов Марк Рютте во время пресс-конференции с Зеленским объявил, что Украина получит F-16 от Нидерландов и Дании после завершения программы обучения летчиков.

Окончательное количество самолетов, которые получит Украина, пока не озвучивается, однако первоначально речь идет о 42 истребителях.

"Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине – после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета. И это только начало", – написал Зеленский.

На пресс-конференции Рютте, отвечая на вопрос о количестве самолетов, которые получит Украина, отметил, что на сегодняшний день у Нидерландов есть 42 истребителя, однако предоставленной авиации может быть больше.

"Я не могу сказать точно, но мы работаем от той точки, что у нас есть 42 здесь, в нашей стране", – сказал премьер Нидерландов.

Сегодня Зеленский с первой леди и командой прибыли в Нидерланды для обсуждения вопросов поставок истребителей F-16 Украине. Кроме того, в повестке дня глобальный саммит мира, формула мира и привлечение России к ответственности.

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