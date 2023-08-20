UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Прорывная договоренность". F-16 будут в украинском небе: как минимум 42 истребителя

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2023, 15:24
Фото - Telegram Зеленського

Сегодня, 20 августа, президент Владимир Зеленский во время визита в Нидерланды объявил о "прорывной договоренности" – Украина получит самолеты F-16. Об этом он написал в Telegram.

"F-16. Прорывная договоренность. С сегодняшнего дня уже конкретика. Будут в украинском небе. Спасибо, Нидерланды! Спасибо, Марк! Спасибо всем, кто помогает! Победим!" – написал Зеленский.

Премьер Нидерландов Марк Рютте во время пресс-конференции с Зеленским объявил, что Украина получит F-16 от Нидерландов и Дании после завершения программы обучения летчиков.

Окончательное количество самолетов, которые получит Украина, пока не озвучивается, однако первоначально речь идет о 42 истребителях.

"Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине – после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета. И это только начало", – написал Зеленский.

На пресс-конференции Рютте, отвечая на вопрос о количестве самолетов, которые получит Украина, отметил, что на сегодняшний день у Нидерландов есть 42 истребителя, однако предоставленной авиации может быть больше.

"Я не могу сказать точно, но мы работаем от той точки, что у нас есть 42 здесь, в нашей стране", – сказал премьер Нидерландов.

  • Сегодня Зеленский с первой леди и командой прибыли в Нидерланды для обсуждения вопросов поставок истребителей F-16 Украине. Кроме того, в повестке дня глобальный саммит мира, формула мира и привлечение России к ответственности.

Читайте также: Украинские пилоты начали обучение на F-16, займет минимум пол года – Резников

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийнидерландыданияf-16
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 