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Украинские пилоты начали обучение на F-16, займет минимум полгода – Резников

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2023, 20:00
Украинские пилоты начали обучение на F-16, займет минимум полгода – Резников - Фото
Истребитель F-16 (Фото: EPA)

Уже началось обучение на истребителях на F-16 украинских пилотов, инженеров и техников в определенном количестве, сообщил министр обороны Алексей Резников. Об этом он рассказал в интервью 24 каналу.

Резников сказал, что не будет раскрывать подробности этих учений.

Он отметил, что 11 стран-партнеров вошли в самолетную коалицию, а лидерство по проекту обучения приняли Нидерланды и Дания.

О завершении этих учений сообщат инструкторы, когда будут видеть, как украинские специалисты воспринимают новые навыки и взаимодействуют между собой, сказал Резников.

"Этот период подготовки в виде обучения будет потрачен на то, чтобы продлить проект по пониманию, когда мы будем иметь самолеты напрямую. А еще главное – сколько",
– сказал он.

Резников отметил, что для передачи самолетов каждая страна будет получать разрешение от США, и будет сообщать о готовности предоставить самолеты и вооружение для них: " Тогда будет ясна вторая часть проекта ".

По его словам, срок, когда ВСУ применят истребители F-16, остается открытым, но минимальный срок обучения пилотов – шесть месяцев.

"Кто может скорее сможет. Люди талантливы. Но чтобы не было иллюзий, может так случиться, что доля летчиков будет готова за 5 месяцев, а инженеры и техники не будут готовы. А самолет – очень сложная система. Одного пилота недостаточно", – сказал он. Резников.

Он отметил, что самолет не сможет выполнять боевые задания без закрепленной за ним команды, но сроки подготовки инженеров и техников неизвестны.

"Чтобы строить оправданные ожидания – минимум 6 месяцев. Но не разочаровывайтесь, если это будет больше", – подытожил министр обороны.

  • 18 августа агентство Reuters со ссылкой на Госсекретаря США сообщило, что Соединенные Штаты одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов сразу, как будет завершена подготовка летчиков.
  • В тот же день Дания подтвердила, что США разрешили передачу истребителей F-16 Украине после обучения летчиков.
  • США одобрили программу обучения украинских летчиков на истребителях F-16, которая будет проходить в Дании, писал CNN.

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Артём Джерипа
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