Українські пілоти розпочали навчання на F-16, займе мінімум пів року – Резніков

Вже розпочалось навчання на винищувачах F-16 українських пілотів, інженерів та техніків в певній кількості, повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Про це він розповів в інтерв'ю 24 каналу.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Резніков сказав, що не розкриватиме подробиць щодо цих навчань.

Він зазначив, що 11 країн-партнерів увійшли до літакової коаліції, а лідерство з проєкту навчання взяли Нідерланди та Данія.

Стосовно завершення цих навчань повідомлять інструктори, коли бачитимуть, як українські фахівці сприймають нові навички та взаємодіють між собою, сказав Резніков.

"Цей період підготовки у вигляді навчання буде витрачено на те, щоби продовжити проєкт щодо розуміння, коли ми матимемо літаки безпосередньо. А ще головне – скільки", – сказав він.

Резніков зазначив, що для передання літаків кожна країна отримуватиме дозвіл від США і повідомлятиме про готовність надати літаки та озброєння для них: "Тоді буде зрозуміла друга частина проєкту".

За його словами, термін, коли ЗСУ застосують винищувачі F-16, лишається відкритим, але мінімальний строк навчання пілотів – шість місяців.

"Хтось, може, швидше зможе. Люди талановиті. Але щоби не було ілюзій, може так статися, що частка льотчиків буде готова за п'ять місяців, а інженери та техніки не будуть готові. А літак – дуже складна система. Одного пілота недостатньо", – сказав Резніков.

Він зазначив, що літак не зможе виконувати бойові завдання без закріпленої за ним команди, але терміни для підготовки інженерів та техніків невідомі.

"Щоби будувати виправдані очікування – мінімум шість місяців. Але не розчаровуйтеся, якщо це буде довше", – підсумував міністр оборони.

18 серпня агенція Reuters з посиланням на держсекретаря США повідомила, що Сполучені Штати схвалили передання Україні винищувачів F-16 із Данії та Нідерландів одразу, як буде завершено підготовку льотчиків.

Того ж дня Данія підтвердила, що США дозволили передання винищувачів F-16 Україні після навчання льотчиків.

США схвалили програму навчання українських льотчиків на винищувачах F-16, що відбуватиметься у Данії, писав CNN.

Читайте також: Пілоти тестують літаки Gripen, до отримання – теоретично три кроки, – прессекретар Зеленського

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.