Данія офіційно підтвердила: США дозволили передання винищувачів F-16 Україні
В уряді Данії офіційно підтвердили інформацію, що США дозволили передання винищувачів F-16 Україні після навчання льотчиків. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Вопке Гукстра.
За його словами, Копенгаген вітає рішення Вашингтона підготувати ґрунт для відправлення винищувачів F-16.
Він подякував державному секретарю США Ентоні Блінкену за співпрацю.
"Тепер ми хочемо продовжити обговорення цієї теми з нашими європейськими партнерами. Це важлива віха для України у справі захисту свого народу та своєї країни", — заявив Гукстра.
Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен назвав рішення "позитивним сигналом" зі США.
"Уряд кілька разів заявляв, що пожертва є природним наступним кроком після навчання. Ми обговорюємо це з близькими союзниками, і я очікую, що невдовзі ми зможемо сказати про це більш конкретно", — наголосив глава відомства.
Президент США Джо Байден схвалив програми підготовки союзними країнами українських льотчиків на F-16 ще у травні. З того часу тема навчання затягувалася. Вашингтон поки що не дає згоди на навчання українських льотчиків на американських авіабазах.
- У середині літа-2023 у Пентагоні заявили, що нинішні умови на війні "неідеальні" для використання F-16 у рамках контрнаступу, оскільки в окупантів "все ще є ППО".
- F-16, які посилять ППО/ПРО України та дадуть змогу ефективніше працювати по окупованих територіях, будуть нескоро – не для нинішнього контрнаступу – і спочатку не у великій кількості.
- Україна розраховує на кількадесят літаків: потрібно чотири ескадрильї (48 одиниць) F-16.
- Радник міністра оборони Юрій Сак вважає, що росіяни налякані тим, що Україна отримає F-16.
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