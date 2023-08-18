Данія офіційно підтвердила: США дозволили передання винищувачів F-16 Україні

В уряді Данії офіційно підтвердили інформацію, що США дозволили передання винищувачів F-16 Україні після навчання льотчиків. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Вопке Гукстра.

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За його словами, Копенгаген вітає рішення Вашингтона підготувати ґрунт для відправлення винищувачів F-16.

Він подякував державному секретарю США Ентоні Блінкену за співпрацю.

"Тепер ми хочемо продовжити обговорення цієї теми з нашими європейськими партнерами. Це важлива віха для України у справі захисту свого народу та своєї країни", — заявив Гукстра.

Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен назвав рішення "позитивним сигналом" зі США.

"Уряд кілька разів заявляв, що пожертва є природним наступним кроком після навчання. Ми обговорюємо це з близькими союзниками, і я очікую, що невдовзі ми зможемо сказати про це більш конкретно", — наголосив глава відомства.

Президент США Джо Байден схвалив програми підготовки союзними країнами українських льотчиків на F-16 ще у травні. З того часу тема навчання затягувалася. Вашингтон поки що не дає згоди на навчання українських льотчиків на американських авіабазах.

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