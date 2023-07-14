Пентагон запитали, чи допомогли б F-16 з контрнаступом. Відповідь генерала США: Умови неідеальні
Нинішні умови на війні Росії проти України "неідеальні" для використання американських винищувачів F-16 у рамках контрнаступів Сил оборони, оскільки окупанти "все ще мають ППО". Про це, відповідаючи на запитання "Які можливості F-16 могли б привнести до контрнаступу і наскільки вони були б корисними", на брифінгу повідомив представник Міноборони США Дуглас Сімс.
За словами генерал-лейтенанта, "умови, безумовно, змінюються з часом".
"Але зараз умови для використання F-16, ймовірно, неідеальні. Я маю на увазі, що росіяни все ще мають деякий потенціал протиповітряної оборони. У них є повітряні можливості", – відповів він.
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Сімс додав, що кількість F-16, "яка буде надана", "може бути неідеальною для того, що відбувається просто зараз".
Представник Пентагону зазначив, що майбутні зміни "безумовно, диктуватимуть, як це використовувати".
Вашингтон навесні-літом 2023 року схвалив навчальні місії для українців на F-16 у країнах-союзницях та передання Україні цих винищувачів партнерами, але поки що не готовий навчати та/або передавати ЗСУ літаки самостійно.
- ЗСУ вважають, що для перемоги над російськими окупантами Україні потрібні чотири ескадрильї (48 одиниць) F-16.
- 1 липня 2023 року президент Зеленський заявив, що деякі партнери затягують із тренуваннями українських льотчиків і з подальшим переданням F-16.
- 13 липня у Повітряних силах ЗСУ заявили, що десятки льотчиків вже готові вирушити на навчання пілотуванню F-16.
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