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Пентагон запитали, чи допомогли б F-16 з контрнаступом. Відповідь генерала США: Умови неідеальні

Этот материал также доступен на русском
14.07.2023, 15:05
Пентагон запитали, чи допомогли б F-16 з контрнаступом. Відповідь генерала США: Умови неідеальні - Фото
Дуглас Сімс (фото - Пентагон)

Нинішні умови на війні Росії проти України "неідеальні" для використання американських винищувачів F-16 у рамках контрнаступів Сил оборони, оскільки окупанти "все ще мають ППО". Про це, відповідаючи на запитання "Які можливості F-16 могли б привнести до контрнаступу і наскільки вони були б корисними", на брифінгу повідомив представник Міноборони США Дуглас Сімс.

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За словами генерал-лейтенанта, "умови, безумовно, змінюються з часом".

"Але зараз умови для використання F-16, ймовірно, неідеальні. Я маю на увазі, що росіяни все ще мають деякий потенціал протиповітряної оборони. У них є повітряні можливості", – відповів він.

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Сімс додав, що кількість F-16, "яка буде надана", "може бути неідеальною для того, що відбувається просто зараз".

Представник Пентагону зазначив, що майбутні зміни "безумовно, диктуватимуть, як це використовувати".

Вашингтон навесні-літом 2023 року схвалив навчальні місії для українців на F-16 у країнах-союзницях та передання Україні цих винищувачів партнерами, але поки що не готовий навчати та/або передавати ЗСУ літаки самостійно.

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Євген Пилипенко
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військова допомогаавіаціявинищувачппоF-16Дуглас Сімс
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