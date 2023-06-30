Різкий Залужний – союзникам: Яке "у вас танки та гармати, ви зможете"? Нам потрібні літаки
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що для успішного наступу Силам оборони необхідна західна авіація, тому що старі літаки, які є на озброєнні, не можуть конкурувати з російськими, і війська на землі та літаки ЗСУ стають "легкою мішенню". Про це він сказав в інтерв'ю Washington Post.
Залужний вказав на доктрину сил НАТО, яка, за його словами, є аналогічною російській й передбачає панування в повітрі перед початком наземних наступальних операцій.
"А Україна, переходячи до наступальних операцій, якої доктрини має дотримуватися? – сказав Залужний. – НАТО? Російської Федерації? Чи це не ваша справа? "У вас є власна доктрина. У вас є танки, у вас є кілька гармат, у вас є кілька бойових машин. Ви можете це зробити". Що це таке?"
Як зазначається, у командному пункті Залужного є екран, який в реальному часі показує йому все, що відбувається в повітрі – авіацію країн НАТО на західному кордоні України, літаки Повітряних сил ЗСУ та російські.
"Скажімо так, кількість літаків [НАТО], які чергують біля наших західних кордонів, удвічі перевищує кількість російських літаків, що знищують наші позиції. Чому б нам не взяти звідти хоча б третину і перевести сюди?", – запитав Залужний.
Він підкреслив, що більш сучасні російські Су-35 мають набагато досконаліші радари та ракетну дальність, і старі українські літаки не можуть конкурувати з ними. Внаслідок цього війська на землі стають "легкою мішенню".
"Ніхто не каже, що завтра ми повинні переозброїтися та отримати 120 літаків, – сказав Залужний. – Навіщо? Мені не потрібно 120 літаків. Я не збираюся погрожувати всьому світу. Достатньо буде дуже обмеженої кількості. Але вони потрібні. Тому що іншого шляху немає. Бо противник використовує інше покоління авіації. Це якби ми зараз пішли в наступ з луками й стрілами, і всі сказали б: "Ви що, здуріли?" А з цим питанням (з літаками): "Ні, ні".
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