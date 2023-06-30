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Різкий Залужний – союзникам: Яке "у вас танки та гармати, ви зможете"? Нам потрібні літаки

Этот материал также доступен на русском
30.06.2023, 13:17
Різкий Залужний – союзникам: Яке
Валерій Залужний (Фото: Генштаб ЗСУ)

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що для успішного наступу Силам оборони необхідна західна авіація, тому що старі літаки, які є на озброєнні, не можуть конкурувати з російськими, і війська на землі та літаки ЗСУ стають "легкою мішенню". Про це він сказав в інтерв'ю Washington Post.

Залужний вказав на доктрину сил НАТО, яка, за його словами, є аналогічною російській й передбачає панування в повітрі перед початком наземних наступальних операцій.

"А Україна, переходячи до наступальних операцій, якої доктрини має дотримуватися? – сказав Залужний. – НАТО? Російської Федерації? Чи це не ваша справа? "У вас є власна доктрина. У вас є танки, у вас є кілька гармат, у вас є кілька бойових машин. Ви можете це зробити". Що це таке?"

Як зазначається, у командному пункті Залужного є екран, який в реальному часі показує йому все, що відбувається в повітрі – авіацію країн НАТО на західному кордоні України, літаки Повітряних сил ЗСУ та російські.

"Скажімо так, кількість літаків [НАТО], які чергують біля наших західних кордонів, удвічі перевищує кількість російських літаків, що знищують наші позиції. Чому б нам не взяти звідти хоча б третину і перевести сюди?", – запитав Залужний.

Він підкреслив, що більш сучасні російські Су-35 мають набагато досконаліші радари та ракетну дальність, і старі українські літаки не можуть конкурувати з ними. Внаслідок цього війська на землі стають "легкою мішенню".

"Ніхто не каже, що завтра ми повинні переозброїтися та отримати 120 літаків, – сказав Залужний. – Навіщо? Мені не потрібно 120 літаків. Я не збираюся погрожувати всьому світу. Достатньо буде дуже обмеженої кількості. Але вони потрібні. Тому що іншого шляху немає. Бо противник використовує інше покоління авіації. Це якби ми зараз пішли в наступ з луками й стрілами, і всі сказали б: "Ви що, здуріли?" А з цим питанням (з літаками): "Ні, ні".

Читайте також: Залужний: Бісить, коли говорять про повільний наступ. Це не шоу, кожен метр – кров

Наталія Медведєва
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авіаціяВалерій ЗалужнийнаступконтрнаступF-16
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