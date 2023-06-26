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Данія почала навчати українських пілотів на F-16. У 2025 році країна замінить літаки на F-35

Этот материал также доступен на русском
26.06.2023, 15:24
Данія почала навчати українських пілотів на F-16. У 2025 році країна замінить літаки на F-35 - Фото
Винищувач F-16 (Фото: ВПС США)

Данія почала тренувати українських льотчиків на винищувачах F-16. Крім того, країна планує замінити літаки F-16 на F-35 раніше, ніж очікувалося. Про це повідомляє агенція Associated Press

Виконувач обов'язків міністра оборони Троельс Лунд Поульсен зазначив, що Данія як член НАТО "зробила крок щодо початку навчання та підвищення кваліфікації українських пілотів".

"Ми також розглянемо, чи варто робити конкретну пожертву Україні данських винищувачів F-16 і скільки їх має бути", – наголосив він.

На переконання Поульсена, українські льотчики мають пройти тренування від шести до восьми місяців, перш ніж винищувачі потраплять в Україну.

Крім того, за словами чиновника, Данія планує зняти F-16 з озброєння на два роки раніше, ніж планувалося.

Так, країна замовила 27 винищувачів F-35A, які замінять F-16. Перехід на F-35A Joint Strike Fighter відбудеться з кінця 2023 року до кінця 2025 року.

  • 25 квітня 2023 року Норвегія заявила про готовність навчати українських пілотів на винищувачах F-16.
  • 12 червня виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Пульсен оголосив про спрямування Україні 2000 артснарядів на суму $36 млн.

Читайте також: База для навчання пілотів F-16 може бути розміщена в Румунії – Politico

Мілана Головань
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