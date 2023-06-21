База для навчання пілотів F-16 може бути розміщена в Румунії.- Politico

НАТО розглядає варіант розміщення у Румунії навчальної бази для тренувань українських пілотів на винищувачах F-16. Про це повідомляє Politico.

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Три джерела, знайомі з плануванням навчального процесу, сказали виданню, що країни НАТО близькі до запуску програми навчання українських льотчиків, і що одним із майданчиків для їх тренувань може стати Румунія.

За даними джерел, які мають або мали відношення до Пентагону, ведеться робота над укладанням контракту на проведення тренувальних польотів на полігоні в Румунії.

Вони також пояснили, що з високою ймовірністю навчанням керуватиме Lockheed Martin, компанія-творець F-16.

Офіційного підтвердження цієї інформації немає, проте представник міністерства оборони Нідерландів сказав, що партнери України працюють над створенням навчального центру для пілотів F-16 у Східній Європі.

При цьому поки що не врегульовано питання, які саме країни нададуть Україні літаки, зазначає Politico.

У компанії Lockheed заявили, що готові навчати українських фахівців польотам та обслуговуванню F-16, "як тільки буде ухвалено рішення про передачу літаків".

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Виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен висловив сподівання, що концепція, в якій будуть враховані і постачання Україні F-16, і навчання пілотів буде готова до саміту НАТО у Вільнюсі. Данія, поряд із Нідерландами, є ключовим учасником "коаліції винищувачів".

У розпорядженні ВПС Румунії зараз є 17 винищувачів F-16, придбаних у Португалії, очікується постачання ще 32 літаків з Норвегії. При цьому нещодавно Бухарест затвердив план закупівлі досконаліших F-35.

Politico запросив коментар про можливість навчання українських льотчиків у міноборони Румунії, проте не отримав прямої відповіді. Міністерство повідомило, що Румунія "вітає ініціативу створення коаліції союзників по НАТО для навчання пілотів F-16" і підтвердило, що "тісно співпрацює зі своїми союзниками по НАТО, партнерами по ЄС, стратегічними партнерами та керівництвом України, щоб забезпечити здатність українського народу ефективно протистояти незаконній російській агресії та окупації суверенної території України".

Сьогодні президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ВВС заявив, що перші винищувачі F-16 можуть прибути в Україну вже за шість-сім місяців.

26 травня видання Bloomberg повідомило, що Нідерланди можуть відправити F-16 в Україну після навчання пілотів.

У Міноборони заявили, що для перемоги над російськими окупантами Україні потрібні чотири ескадрильї (48 одиниць) багатоцільових винищувачів F-16.

1 червня в Молдові коаліція F-16 провела переговори про навчання, постачання та інфраструктуру для літаків.

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