У Lockheed Martin готові навчати ЗСУ на F-16, а в майбутньому не проти створити базу в Україні

Американська військово-промислова корпорація Lockheed Martin, яка виробляє F-16, готова допомогти українським льотчикам з навчанням і подальшим обслуговуванням винищувачів, якщо країни НАТО погодяться передати літаки в Україну. Після закінчення війни не виключена можливість створення бази Lockheed Martin в Україні. Про це в інтерв'ю Financial Times сказав головний операційний директор Френк Сент-Джон.

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"Ми готові задовольнити потреби не лише новими F-16 у міру їх появи, а й будь-якими модифікаціями F-16, а також навчанням, обладнанням та системами", – сказав він.

Він наголосив, що будь-яке рішення буде ухвалено лише за підсумками переговорів між Україною, США та іншими західними союзниками. Lockheed Martin безпосередньо не бере участі у переговорах з урядом.

За словами Сент-Джона, компанія у різні часи надавала підтримку в навчанні більш ніж у 16 країнах.

Він також наголосив, що українські військовослужбовці продемонстрували "неймовірну здатність до навчання". Він висловив упевненість, що українські пілоти опанують F-16 і зможуть "дуже ефективно використати його за короткий термін".

Сент-Джон не виключив, що у довгостроковій перспективі, коли закінчиться війна, Lockheed Martin може розглянути можливість створення бази в Україні чи поблизу.

"Коли ці бойові дії закінчаться, буде потрібна постійна присутність для навчання та обслуговування, і тоді логічно, щоб це було в Україні та біля неї", – сказав Сент-Джон.

Наразі близько 3000 F-16 перебувають на військовій службі по всьому світу. Lockheed Martin планує збільшити виробництво літаків на заводі в Південній Кароліні до чотирьох на місяць у найближчі кілька років.

Міністр оборони Резніков упевнений, що українські льотчики зможуть опанувати західні винищувачі F-16 за чотири місяці замість шести, проте в Україні ці літаки з'являться і будуть поставлені на озброєння не раніше нового року.

Данія готова передати Україні винищувачі F-16, якщо до неї приєднаються інші країни та буде схвалено США.

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