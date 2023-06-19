В Lockheed Martin готовы обучать ВСУ на F-16, а в будущем не прочь создать базу в Украине

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin, которая производит в том числе F-16, готова помочь украинским летчикам с обучением и дальнейшим обслуживанием истребителей, если страны НАТО согласятся отправить самолеты в Украину. После окончания войны не исключена возможность и создания базы Lockheed Martin в Украине. Об этом в интервью Financial Times сказал главный операционный директор Фрэнк Сент-Джон.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы готовы удовлетворить потребности не только новыми сборками F-16 по мере их появления, но и разными модификациями F-16, а также обучением, оборудованием и системами", – сказал он.

Он подчеркнул, что любое решение будет принято только по итогам переговоров между Украиной, США и другими западными союзниками. Lockheed Martin напрямую не участвует в переговорах с правительством.

По словам Сент-Джона, компания в разные времена оказывала поддержку в обучении более чем в 16 странах.

Он также подчеркнул, что украинские военнослужащие продемонстрировали "невероятную способность к обучению". Он выразил уверенность, что украинские пилоты освоят F-16 и смогут "очень эффективно использовать его в короткие сроки".

Сент-Джон не исключил, что в долгосрочной перспективе, когда закончится война, Lockheed Martin может рассмотреть возможность создания базы в Украине или поблизости.

"Когда эти боевые действия закончатся, потребуется постоянное присутствие для обучения и обслуживания, и тогда было бы логично, чтобы это было в Украине и возле нее", – сказал Сент-Джон.

Сейчас около 3000 F-16 находятся на военной службе по всему миру. Lockheed Martin планирует увеличить производство самолетов на заводе в Южной Каролине до четырех в месяц в ближайшие пару лет.

Министр обороны Резников уверен, что украинские летчики смогут освоить западные истребители F-16 за четыре месяца вместо шести, однако в Украине эти самолеты появятся и будут поставлены на вооружение не раньше нового года.

Дания готова передать Украине истребители F-16, если к ней присоединятся другие страны и будет одобрение со стороны США.

Читайте также: Самолеты, ПВО и интрига от Британии. Как прошел Рамштайн и чего ждать от комиссии из НАТО

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.