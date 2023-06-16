Украина получит и поставит на вооружение F-16 не раньше нового года – Резников

Министр обороны Алексей Резников уверен, что украинские летчики смогут освоить западные истребители F-16 быстрее, чем это предусмотрено стандартными тренировочными программами, однако в Украине эти самолеты появятся и будут поставлены на вооружение не раньше нового года. Об этом он сказал в интервью Настоящему времени.

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"Все публично обсуждают, сколько времени нужно украинским пилотам, чтоб освоить F-16. Звучит уже всем известный период: после тестирования наших двух пилотов в Соединенных Штатах считается, что до шести месяцев будет достаточно. Я оптимистично смотрю на то, что наши опытные пилоты с их желанием и стремлением, наверное, полетят быстрее. Я имею в виду не просто полетят, а свободно: с маневром, ночью, в паре. Я думаю, за четыре месяца это реалистично", – сказал Резников.

Он напомнил, что украинские военнослужащие ранее обучились на САУ CAESAR за три недели вместо трех месяцев, а систему ПВО Patriot освоили за 10 недель вместо 10 месяцев.

Журналистка уточнила у Резникова по поводу сроков, когда в Украине будут летать F-16. Он отметил, что нужно дождаться тренировочной программы, в которой будут "четко понятны все этапы", и тогда можно будет сказать, сколько это займет месяцев.

"В любом случае, давайте мерить, что минимум шесть месяцев <...> Потому что если сейчас ожидание – это полгода, а через шесть месяцев не полетит самолет, нам скажут: "Зрада!", – сказал Резников.

На уточнение о том, что Украина получит и поставит на вооружение F-16 минимум с нового года, министр ответил: "Не раньше".

Комментируя результаты 13-го заседания в формате "Рамштайн", Резников выразил уверенность в том, что "птичья коалиция" точно будет сформирована.

После заявления генсека НАТО Столтенберга о том, что учения украинских летчиков на F-16 уже якобы начались, спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что "процесс идет".

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