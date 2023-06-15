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Резников о результатах Рамштайн-13: У нас точно будет "птичья коалиция"

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2023, 18:04
Резников о результатах Рамштайн-13: У нас точно будет
Алексей Резников (Фото: ЕРА)

Министр обороны Алексей Резников по итогам 13-го заседания Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что получил от западных союзников обязательства о старте тренировок украинских военных на истребителях F-16.

"Сегодня я слышал очень важные новости о так называемой "птичьей коалиции" или "коалиции истребителей". Мы получили обязательства от наших партнеров, что обучение начнется, и что мы вместе выстроим конструкцию этого консорциума истребителей, который начнется с F-16", – сказал он.

По словам министра, тренировочный процесс возглавят Дания и Нидерланды, со временем должны присоединиться другие страны.

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Он выразил уверенность, что у Украины будет "птичья коалиция", поскольку у нее уже есть "танковая коалиция", "противовоздушная коалиция", "артиллерийская семья", "семья РСЗО" и т.д.

Это означает, что будущие силы Украины будут оставаться восточным щитом Европы и восточным щитом НАТО, резюмировал Резников.

  • 26 мая издание Bloomberg сообщило, что Нидерланды могут отправить F-16 в Украину после обучения пилотов.
  • В Минобороны заявили, что для победы над российскими оккупантами Украине нужно четыре эскадрильи (48 единиц) многоцелевых истребителей F-16.
  • 1 июня в Молдавии коалиция F-16 провела переговоры об обучении, поставках и инфраструктуре для самолетов.

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Милана Головань
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