Резников о результатах Рамштайн-13: У нас точно будет "птичья коалиция"

Министр обороны Алексей Резников по итогам 13-го заседания Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что получил от западных союзников обязательства о старте тренировок украинских военных на истребителях F-16.

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"Сегодня я слышал очень важные новости о так называемой "птичьей коалиции" или "коалиции истребителей". Мы получили обязательства от наших партнеров, что обучение начнется, и что мы вместе выстроим конструкцию этого консорциума истребителей, который начнется с F-16", – сказал он.

По словам министра, тренировочный процесс возглавят Дания и Нидерланды, со временем должны присоединиться другие страны.

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Он выразил уверенность, что у Украины будет "птичья коалиция", поскольку у нее уже есть "танковая коалиция", "противовоздушная коалиция", "артиллерийская семья", "семья РСЗО" и т.д.

Это означает, что будущие силы Украины будут оставаться восточным щитом Европы и восточным щитом НАТО, резюмировал Резников.

26 мая издание Bloomberg сообщило, что Нидерланды могут отправить F-16 в Украину после обучения пилотов.

В Минобороны заявили, что для победы над российскими оккупантами Украине нужно четыре эскадрильи (48 единиц) многоцелевых истребителей F-16.

1 июня в Молдавии коалиция F-16 провела переговоры об обучении, поставках и инфраструктуре для самолетов.

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