Коалиция F-16 провела переговоры об учениях, поставках и инфраструктуре для самолетов

Президент Владимир Зеленский во время визита в Молдову для участия в саммите Европейского политического сообщества провел неформальную встречу с лидерами европейских стран в рамках так называемой коалиции истребителей. Участники обсудили обучение украинских летчиков, будущие поставки самолетов и создание для них необходимой инфраструктуры, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Лидеры семи стран обсудили практические вопросы, связанные с началом тренировок пилотов на F-16 и самолетах других типов. Договорились начать этот процесс "в ближайшее время".

Участники также коснулись вопросов предстоящих поставок самолетов и создания необходимой для них инфраструктуры, сообщают в ОП.

Зеленский и европейские лидеры договорились продолжить после будущих консультаций с США работу над официальным решением о создании на следующей встрече в формате "Рамштайн" коалиции боевых самолетов – "Небесного щита Украины".

В переговорах участвовали премьеры Великобритании, Нидерландов, Польши, Дании, Швеции и Бельгии.

21 мая 2023 года президент США Джо Байден официально объявил, что американские военные начнут тренировать украинских летчиков для F-16.

26 мая издание Bloomberg сообщило, что Нидерланды могут отправить F-16 в Украину после обучения пилотов.

В Минобороны заявили, что для победы над российскими оккупантами Украине нужно четыре эскадрильи (48 единиц) многоцелевых истребителей F-16.

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