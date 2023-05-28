Бригадный генерал объяснил, почему F-16: Может использовать почти все оружие стран НАТО
Воздушные силы ВСУ считают истребители F-16 наиболее оптимальным вариантом для Украины, потому что эти самолеты есть у многих стран, и хоть они и не самые современные, зато способны использовать почти всю линейку вооружения стран НАТО. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал бригадный генерал Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов.
Бригадный генерал отметил, что есть рабочая группа экспертов, которые оценивали возможность разной платформы для замены тех самолетов, которые сейчас есть у ВСУ.
"F-16 – это достаточно унифицированный летательный аппарат и он массово изготовлялся, более двух десятков стран его эксплуатируют. Это государства, которые поддерживают Украину в нашей борьбе с российским агрессором, они готовы нам предложить свою помощь и у них на вооружении есть эти самолеты", – сказал бригадный генерал.
По словам Голубцова, F-16 "не является догмой", но он отвечает тем стратегическим требованиям, которые Воздушные силы хотели бы получить, чтобы иметь преимущество в воздухе, остановить врага и ускорить победу.
При этом он подчеркнул, что самолет – это "лишь платформа".
"F-16 – не самый современный самолет, но это самолет, который способен использовать почти всю линейку вооружения стран НАТО, и это многофункциональный самолет. Может выполнять задачи по противовоздушной обороне, бороться с воздушными целями, наносить удары по наземным и надводным целям", – сказал Голубцов.
По его словам, F-16 прекрасно себя зарекомендовал как самолет прорыва противовоздушной обороны, постановщик препятствий. Это универсальный самолет, который может выполнять почти весь спектр задач. Однако он уступает новейшим самолетам технологией Stealth – это комплекс методов, которые делают самолет малозаметным для вражеских радаров.
- 21 мая 2023 года президент США Джо Байден официально объявил, что американские военные начнут тренировать украинских летчиков для F-16.
- 26 мая издание Bloomberg сообщило, что Нидерланды могут отправить F-16 в Украину после обучения пилотов.
- В Минобороны заявили, что для победы над российскими оккупантами Украине нужно четыре эскадрильи (48 единиц) многоцелевых истребителей F-16.
Читайте также: Экспилот ВВС США Адам Кинзингер: F-16 станут геймченджером. Вселяют страх Божий в россиян
Комментарии