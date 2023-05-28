Бригадный генерал объяснил, почему F-16: Может использовать почти все оружие стран НАТО

Воздушные силы ВСУ считают истребители F-16 наиболее оптимальным вариантом для Украины, потому что эти самолеты есть у многих стран, и хоть они и не самые современные, зато способны использовать почти всю линейку вооружения стран НАТО. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал бригадный генерал Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Бригадный генерал отметил, что есть рабочая группа экспертов, которые оценивали возможность разной платформы для замены тех самолетов, которые сейчас есть у ВСУ.

"F-16 – это достаточно унифицированный летательный аппарат и он массово изготовлялся, более двух десятков стран его эксплуатируют. Это государства, которые поддерживают Украину в нашей борьбе с российским агрессором, они готовы нам предложить свою помощь и у них на вооружении есть эти самолеты", – сказал бригадный генерал.

По словам Голубцова, F-16 "не является догмой", но он отвечает тем стратегическим требованиям, которые Воздушные силы хотели бы получить, чтобы иметь преимущество в воздухе, остановить врага и ускорить победу.

При этом он подчеркнул, что самолет – это "лишь платформа".

"F-16 – не самый современный самолет, но это самолет, который способен использовать почти всю линейку вооружения стран НАТО, и это многофункциональный самолет. Может выполнять задачи по противовоздушной обороне, бороться с воздушными целями, наносить удары по наземным и надводным целям", – сказал Голубцов.

По его словам, F-16 прекрасно себя зарекомендовал как самолет прорыва противовоздушной обороны, постановщик препятствий. Это универсальный самолет, который может выполнять почти весь спектр задач. Однако он уступает новейшим самолетам технологией Stealth – это комплекс методов, которые делают самолет малозаметным для вражеских радаров.

21 мая 2023 года президент США Джо Байден официально объявил, что американские военные начнут тренировать украинских летчиков для F-16.

26 мая издание Bloomberg сообщило, что Нидерланды могут отправить F-16 в Украину после обучения пилотов.

В Минобороны заявили, что для победы над российскими оккупантами Украине нужно четыре эскадрильи (48 единиц) многоцелевых истребителей F-16.

Читайте также: Экспилот ВВС США Адам Кинзингер: F-16 станут геймченджером. Вселяют страх Божий в россиян

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.