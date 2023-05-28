Бригадний генерал пояснив, чому F-16: Може використовувати майже всю зброю країн НАТО

Повітряні сили ЗСУ вважають винищувачі F-16 найбільш оптимальним варіантом для України, тому що ці літаки є у багатьох країн, і хоч вони і не найсучасніші, зате спроможні використовувати майже всю лінійку озброєння країн НАТО. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів бригадний генерал Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов.

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Бригадний генерал зазначив, що є робоча група експертів, які оцінювали можливість різної платформи для заміни тих літаків, які зараз є у ЗСУ.

"F-16 – це досить уніфікований літальний апарат і він масово виготовлявся, понад два десятки країн його експлуатують. Це держави, які підтримують Україну в нашій боротьбі з російським агресором, вони готові нам запропонувати свою допомогу і у них на озброєнні є ці літаки", – сказав бригадний генерал.

За словами Голубцова, F-16 "не є догмою", але він відповідає тим стратегічним вимогам, які Повітряні сили хотіли б отримати, щоб мати перевагу в повітрі, зупинити ворога і пришвидшити перемогу.

При цьому він наголосив, що літак – це "лише платформа".

"F-16 – не найсучасніший літак, але це літак, який спроможний використовувати майже всю лінійку озброєння країн НАТО, і це літак, який є багатофункціональним. Може виконувати завдання з протиповітряної оборони, боротися з повітряними цілями, завдавати ударів по наземних та надводних цілях", – сказав Голубцов.

За його словами, F-16 прекрасно себе зарекомендував як літак прориву протиповітряної оборони, постановник перешкод. Це універсальний літак, який може виконувати майже весь спектр завдань. Однак він поступається найновітнішим літакам технологією Stealth – це комплекс методів, які роблять літак малопомітним для ворожих радарів.

21 травня 2023 року президент США Джо Байден офіційно оголосив, що американські військові почнуть тренувати українських льотчиків для F-16.

26 травня видання Bloomberg повідомило, що Нідерланди можуть відправити F-16 до України після навчання пілотів.

В Міноборони заявили, що для перемоги над російськими окупантами Україні потрібно чотири ескадрильї (48 одиниць) багатоцільових винищувачів F-16.

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