Нідерланди можуть відправити F-16 до України після навчання пілотів – Bloomberg

Нідерланди, певно, передадуть Україні винищувачі F-16 після навчання українських льотчиків. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на два джерела.

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Нідерланди та Данія очолюють коаліцію з підготовки українських льотчиків за підтримки Великої Британії та Бельгії.

За словами одного з джерел, уряд Нідерландів вже вивчає та обговорює зі своїми союзниками можливі плани розгортання.

Нідерланди мають на озброєнні 42 винищувачі F-16, 24 з яких наразі використовуються армією та не можуть бути відправлені до України до середини 2024 року.

10 з 18 літаків, що залишилися, повинні були продати Draken International, але в грудні 2022 року уряд відклав виконання цієї угоди щодо F-16 – без пояснення причин, пославшись на комерційну конфіденційність.

За інформацією джерел, Україна може отримати деякі з F-16, які підготовлені до продажу, або деякі з 24 літаків, які нині використовуються армією Нідерландів, у 2024 році – залежно від графіка навчання.

ДОВІДКА. Розподіл винищувачів F-16 за країнами:

США – 1017 літаків;

Туреччина – 270;

Греція – 154;

Норвегія – 57;

Бельгія – 53;

Польща – 48;

Данія – 43;

Нідерланди – 42;

Португалія – 28;

Румунія – 17.

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21 травня 2023 року президент США Джо Байден офіційно оголосив, що американські військові почнуть тренувати українських льотчиків для F-16.

22 травня в МЗС Нідерландів поінформували, що навчання розпочнеться найближчим часом.

25 травня Foreign Policy написало, що перший етап навчання українських військових на F-16 відбудеться у Великій Британії.

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