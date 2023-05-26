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Нідерланди можуть відправити F-16 до України після навчання пілотів – Bloomberg

Этот материал также доступен на русском
26.05.2023, 13:29
Нідерланди можуть відправити F-16 до України після навчання пілотів – Bloomberg - Фото
Фото: EPA

Нідерланди, певно, передадуть Україні винищувачі F-16 після навчання українських льотчиків. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на два джерела.

Нідерланди та Данія очолюють коаліцію з підготовки українських льотчиків за підтримки Великої Британії та Бельгії.

За словами одного з джерел, уряд Нідерландів вже вивчає та обговорює зі своїми союзниками можливі плани розгортання.

Нідерланди мають на озброєнні 42 винищувачі F-16, 24 з яких наразі використовуються армією та не можуть бути відправлені до України до середини 2024 року.

10 з 18 літаків, що залишилися, повинні були продати Draken International, але в грудні 2022 року уряд відклав виконання цієї угоди щодо F-16 – без пояснення причин, пославшись на комерційну конфіденційність.

За інформацією джерел, Україна може отримати деякі з F-16, які підготовлені до продажу, або деякі з 24 літаків, які нині використовуються армією Нідерландів, у 2024 році – залежно від графіка навчання.

ДОВІДКА. Розподіл винищувачів F-16 за країнами:
США – 1017 літаків;
Туреччина – 270;
Греція – 154;
Норвегія – 57;
Бельгія – 53;
Польща – 48;
Данія – 43;
Нідерланди – 42;
Португалія – 28;
Румунія – 17.

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  • 21 травня 2023 року президент США Джо Байден офіційно оголосив, що американські військові почнуть тренувати українських льотчиків для F-16.
  • 22 травня в МЗС Нідерландів поінформували, що навчання розпочнеться найближчим часом.
  • 25 травня Foreign Policy написало, що перший етап навчання українських військових на F-16 відбудеться у Великій Британії.

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Наталія Медведєва
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війнавійськова допомоганідерландиF-16
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