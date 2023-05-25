У Великій Британії відбудеться перший етап навчання українських військових на F-16 – FP

Велика Британія, ймовірно, стане першою країною, у якій почнеться "наземна базова підготовка" українських військових на винищувачах F-16. Про це повідомляє Foreign Policy з посиланням на неназваного представника британського уряду.

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"Це буде наземна базова підготовка українських пілотів, які потім будуть готові до більш конкретної підготовки на F-16 або на інших літаках", – сказав чиновник.

Видання пише, що Україна нібито готова відправити на навчання 20 військових, які "вже добре володіють англійською мовою, аби пришвидшити засвоєння курсу".

Тренування з курсу НАТО "Вступ до основ управління винищувачами" охоплюватиме тренажери та реальні літаки – можливо, спочатку не F-16, а простіші.

21 травня 2023 року президент США Джо Байден офіційно оголосив, що американські військові почнуть тренувати українських льотчиків для F-16.

22 травня в Міністерстві закордонних справ Нідерландів поінформували, що навчання розпочнеться найближчим часом.

23 травня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що західні союзники самостійно визначатимуть, коли розпочинатимуть навчання.

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