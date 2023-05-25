RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Великій Британії відбудеться перший етап навчання українських військових на F-16 – FP

Этот материал также доступен на русском
25.05.2023, 08:08
У Великій Британії відбудеться перший етап навчання українських військових на F-16 – FP - Фото
Винищувач F-16 (Фото: USAF)

Велика Британія, ймовірно, стане першою країною, у якій почнеться "наземна базова підготовка" українських військових на винищувачах F-16. Про це повідомляє Foreign Policy з посиланням на неназваного представника британського уряду.

"Це буде наземна базова підготовка українських пілотів, які потім будуть готові до більш конкретної підготовки на F-16 або на інших літаках", – сказав чиновник.

Видання пише, що Україна нібито готова відправити на навчання 20 військових, які "вже добре володіють англійською мовою, аби пришвидшити засвоєння курсу".

Тренування з курсу НАТО "Вступ до основ управління винищувачами" охоплюватиме тренажери та реальні літаки –  можливо, спочатку не F-16, а простіші.

Читайте також: Сьогодні відбудеться "Рамштайн-12". Обговорять посилення ППО та F-16

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
літаквійнаавіаціянавчаннявинищувачВелика БританіяF-16
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 