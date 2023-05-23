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Столтенберг: Союзники самі визначатимуть терміни навчання ЗСУ на F-16

Этот материал также доступен на русском
23.05.2023, 16:15
Столтенберг: Союзники самі визначатимуть терміни навчання ЗСУ на F-16 - Фото
Єнс Столтенберг (скриншот)

Західні союзники самостійно визначатимуть, коли розпочинати навчати українських пілотів на винищувачах F-16. Про це на засіданні Ради міністрів оборони заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, "останніми днями пролунали заяви від кількох союзників, зокрема від США, Великої Британії й інших", про те, що вони розпочнуть тренування українських пілотів на винищувачах F-16.

Відповідаючи на запитання, коли українські воїни розпочнуть опановувати бойові літаки, Столтенберг відповів "Я залишу це окремим союзникам – оголосити, коли саме вони почнуть навчання".

Глава євродипломатії Жозеп Боррель на перед та на засіданні Ради міністрів оборони двічі заявив, що ЗСУ вже розпочали тренуватися на F-16. Водночас спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарях LIGA.net це спростовував.

  • 22 травня 2023 року речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що передання Україні F-16 – пріоритет для США.
  • Радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Нідерланди можуть першими передати Україні F-16.

Читайте також: Зеленський назвав F-16 вирішеним питанням: У нас будуть літаки

Мілана Головань
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війнаавіаціянавчаннявинищувачЄнс СтолтенбергF-16
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