Столтенберг: Союзники самі визначатимуть терміни навчання ЗСУ на F-16

Західні союзники самостійно визначатимуть, коли розпочинати навчати українських пілотів на винищувачах F-16. Про це на засіданні Ради міністрів оборони заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

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За його словами, "останніми днями пролунали заяви від кількох союзників, зокрема від США, Великої Британії й інших", про те, що вони розпочнуть тренування українських пілотів на винищувачах F-16.

Відповідаючи на запитання, коли українські воїни розпочнуть опановувати бойові літаки, Столтенберг відповів "Я залишу це окремим союзникам – оголосити, коли саме вони почнуть навчання".

Глава євродипломатії Жозеп Боррель на перед та на засіданні Ради міністрів оборони двічі заявив, що ЗСУ вже розпочали тренуватися на F-16. Водночас спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарях LIGA.net це спростовував.

22 травня 2023 року речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що передання Україні F-16 – пріоритет для США.

Радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Нідерланди можуть першими передати Україні F-16.

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