США назвали пріоритетом постачання F-16 в Україну
22.05.2023, 23:31
Винищувач ВПС США F-16 (фото - Andrew Lee, USAF)
Питання забезпечення України винищувачами F-16 і навчання льотчиків керуванню цими літаками є пріоритетним для США. Про це під час брифінгу 22 травня сказав речник Держдепу Метью Міллер.
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Міллер нагадав про заяву президента США Джо Байдена, який офіційно оголосив, що Штати навчатимуть українських льотчиків.
Представник Держдепу наголосив, що поки не може сказати, коли і як це станеться, а також які країни долучаться до передання винищувачів F-16, однак для США це "пріоритет", і реалізація розпочнеться у найближчі місяці.
- Сьогодні глава євродипломатії Жозеп Боррель заявив, що тренування українських пілотів на винищувачах F-16 вже нібито розпочалися. Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі LIGA.net спростував цю інформацію.
- В Міноборони Данії сподіваються на створення до 1 липня "конкретного проєкту" щодо навчання ЗСУ на F-16.
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