США назвали пріоритетом постачання F-16 в Україну

Питання забезпечення України винищувачами F-16 і навчання льотчиків керуванню цими літаками є пріоритетним для США. Про це під час брифінгу 22 травня сказав речник Держдепу Метью Міллер.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Міллер нагадав про заяву президента США Джо Байдена, який офіційно оголосив, що Штати навчатимуть українських льотчиків.

Представник Держдепу наголосив, що поки не може сказати, коли і як це станеться, а також які країни долучаться до передання винищувачів F-16, однак для США це "пріоритет", і реалізація розпочнеться у найближчі місяці.

Сьогодні глава євродипломатії Жозеп Боррель заявив, що тренування українських пілотів на винищувачах F-16 вже нібито розпочалися. Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі LIGA.net спростував цю інформацію.

спростував цю інформацію. В Міноборони Данії сподіваються на створення до 1 липня "конкретного проєкту" щодо навчання ЗСУ на F-16.

Читайте також: F-16 не змінять ситуацію у війні "кардинально", лише у середньостроковій перспективі – Пентагон

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.