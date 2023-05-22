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США назвали пріоритетом постачання F-16 в Україну

Этот материал также доступен на русском
22.05.2023, 23:31
США назвали пріоритетом постачання F-16 в Україну - Фото
Винищувач ВПС США F-16 (фото - Andrew Lee, USAF)

Питання забезпечення України винищувачами F-16 і навчання льотчиків керуванню цими літаками є пріоритетним для США. Про це під час брифінгу 22 травня сказав речник Держдепу Метью Міллер.

Міллер нагадав про заяву президента США Джо Байдена, який офіційно оголосив, що Штати навчатимуть українських льотчиків.

Представник Держдепу наголосив, що поки не може сказати, коли і як це станеться, а також які країни долучаться до передання винищувачів F-16, однак для США це "пріоритет", і реалізація розпочнеться у найближчі місяці.

  • Сьогодні глава євродипломатії Жозеп Боррель заявив, що тренування українських пілотів на винищувачах F-16 вже нібито розпочалися. Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі LIGA.net спростував цю інформацію.
  • В Міноборони Данії сподіваються на створення до 1 липня "конкретного проєкту" щодо навчання ЗСУ на F-16.

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Оксана Житнюк
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військова допомогаавіаціядерждепвинищувачF-16
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