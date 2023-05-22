Навчання ЗСУ на F-16. В Міноборони Данії сподіваються на конкретний проєкт до 1 липня

Виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен очікує, що країни, готові долучитись до навчання українських льотчиків на західних винищувачах F-16, запропонують українському уряду "конкретний проєкт" до 1 липня 2023 року. Про це він заявив після зустрічі з колегами у Варшаві, передає Amtsavisen.dk.

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Поульсен наголосив, що для навчання пілотів потрібен час, і, за його оцінкою, на це може піти щонайменше близько шести місяців.

"Але це моя чітка амбіція, щоб до 1 липня ми створили конкретний проєкт, який зможемо запропонувати українському уряду. І що ми зможемо розпочати це, щойно розпочнемо літні канікули", – сказав виконувач обов'язків міністра оборони Данії.

Він також очікує, що до коаліції приєднаються ще декілька країн, і "дуже оптимістично налаштований" після сьогоднішньої дискусії у Варшаві.

"Бельгія, Велика Британія та Нідерланди вже сказали, що приєднаються, але я чітко відчуваю, що кілька країн також приєднаються до коаліції країн, які займатимуться навчанням українських пілотів <…> Я очікую, що ми зможемо конкретизувати це протягом наступних 14 днів", – сказав Поульсен.

Сьогодні глава євродипломатії Жозеп Боррель заявив, що тренування українських пілотів на винищувачах F-16 вже нібито розпочалися. Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі LIGA.net спростував цю інформацію.

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