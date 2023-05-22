F-16 для ЗСУ. Португалія може допомогти з навчанням і запчастинами, але літаки не дасть

Португалія готова надати своїх пілотів та інструкторів для навчання українських військовослужбовців на винищувачах F-16, а в майбутньому не виключає допомоги з запчастинами для авіації, однак свої літаки не передаватиме, оскільки не має "необмеженої кількості". Про це сказав міністр закордонних справ країни Жоау Гомеш Кравінью після засідання глав МЗС Євросоюзу у Брюсселі, передає видання Diário de Notícias.

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"Португалія відкрита до такої можливості (навчання. – Ред.) У нас є дуже хороші пілоти та інструктори, і вони готові працювати з колегами з інших країн, які також мають F-16, щоб навчати українських пілотів", – сказав міністр.

Однак, за його словами, надсилання F-16, які мають Військово-повітряні сили Португалії, є "питанням, яке не лежить на столі". Він зазначив, що Португалія "не має необмеженої кількості літаків".

"У нас є ті, що нам потрібні для виконання наших національних зобов’язань, а також перед НАТО, тому поки це питання не стоїть", – сказав очільник португальської дипломатії.

Він зазначив, що країна "відкрита, щоб дослухатися" до запитів України щодо наявності запчастин для обслуговування літаків, на яких літатимуть українські військові.

Міністр зазначив, що надсилання винищувачів, – це питання, яке потрібно буде обговорити детально та в інший час з прем’єр-міністром та міністром оборони країни, а також узгодити з іншими членами НАТО.

"Очікується, що це не наші винищувачі [будуть передані Україні]", – додав він.

За даними The Military Balance, на 2022 рік Португалія мала на озброєнні 30 літаків F-16.

19 травня Португалія приєдналася до "коаліції винищувачів" та заявила про намір навчати пілотів та механіків.

Україна сподівається отримати F-16 не пізніше осені. У Повітряних силах ЗСУ кажуть, що "ніхто не передаватиме літаки поштучно", - передаватимуть підрозділами, щонайменше це ескадрилья.

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