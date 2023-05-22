RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

F-16 для ЗСУ. Португалія може допомогти з навчанням і запчастинами, але літаки не дасть

Этот материал также доступен на русском
22.05.2023, 20:15
F-16 для ЗСУ. Португалія може допомогти з навчанням і запчастинами, але літаки не дасть - Фото
Винищувач F-16 (фото – depositphotos)

Португалія готова надати своїх пілотів та інструкторів для навчання українських військовослужбовців на винищувачах F-16, а в майбутньому не виключає допомоги з запчастинами для авіації, однак свої літаки не передаватиме, оскільки не має "необмеженої кількості". Про це сказав міністр закордонних справ країни Жоау Гомеш Кравінью після засідання глав МЗС Євросоюзу у Брюсселі, передає видання Diário de Notícias.

"Португалія відкрита до такої можливості (навчання. – Ред.) У нас є дуже хороші пілоти та інструктори, і вони готові працювати з колегами з інших країн, які також мають F-16, щоб навчати українських пілотів", – сказав міністр.

Однак, за його словами, надсилання F-16, які мають Військово-повітряні сили Португалії, є "питанням, яке не лежить на столі". Він зазначив, що Португалія "не має необмеженої кількості літаків".

"У нас є ті, що нам потрібні для виконання наших національних зобов’язань, а також перед НАТО, тому поки це питання не стоїть", – сказав очільник португальської дипломатії.

Він зазначив, що країна "відкрита, щоб дослухатися" до запитів України щодо наявності запчастин для обслуговування літаків, на яких літатимуть українські військові.

Міністр зазначив, що надсилання винищувачів, – це питання, яке потрібно буде обговорити детально та в інший час з прем’єр-міністром та міністром оборони країни, а також узгодити з іншими членами НАТО.

"Очікується, що це не наші винищувачі [будуть передані Україні]", – додав він.

За даними The Military Balance, на 2022 рік Португалія мала на озброєнні 30 літаків F-16.

Читайте також: Навчання українських пілотів F-16 розпочнеться найближчим часом – МЗС Нідерландів

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
літаквійськова допомогавинищувачПортугаліяF-16Жоау Гомеш Кравіньо
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 