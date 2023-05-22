F-16 для ВСУ. Португалия может помочь с обучением и запчастями, но самолеты не даст

Португалия готова предоставить своих пилотов и инструкторов для обучения украинских военнослужащих на истребителях F-16, а в будущем не исключает помощи с запчастями для авиации, однако свои самолеты передавать не будет, поскольку не имеет "неограниченного количества". Об этом сказал министр иностранных дел страны Жоау Гомеш Кравинью после заседания глав МИД Евросоюза в Брюсселе, передает издание Diário de Notícias.

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"Португалия открыта к такой возможности (обучения. – Ред.) У нас есть очень хорошие пилоты и инструкторы, и они готовы работать с коллегами из других стран, которые также имеют F-16, чтобы обучать украинских пилотов", – сказал министр.

Однако, по его словам, отправка F-16, имеющихся у Военно-воздушных сил Португалии, является "вопросом, который не лежит на столе". Он отметил, что у Португалии "нет неограниченного количества самолетов".

"У нас есть те, которые нам нужны для выполнения наших национальных обязательств, а также перед НАТО, поэтому пока этот вопрос не стоит", – сказал глава португальской дипломатии.

Он отметил, что страна "открыта, чтобы прислушаться" к запросам Украины о наличии запчастей для обслуживания самолетов, на которых будут летать украинские военные.

Министр отметил, что отправка истребителей, – это вопрос, который нужно будет обсудить подробно и в другое время с премьер-министром и министром обороны страны, а также согласовать с другими членами НАТО.

"Ожидается, что это не наши истребители [будут переданы Украине]", – добавил он.

По данным The Military Balance, на 2022 год у Португалии на вооружении было 30 самолетов F-16.

19 мая Португалия присоединилась к "коалиции истребителей" и заявила о намерении учить пилотов и механиков.

Украина надеется получить F-16 не позже осени. В Воздушных силах ВСУ говорят, что "никто не будет передавать самолеты поштучно", – будут передавать подразделениями, по меньшей мере это эскадрилья.

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