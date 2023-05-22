Обучение украинских пилотов F-16 начнется в ближайшее время – МИД Нидерландов
Обучение украинских летчиков-истребителей полетам на F-16 начнется в ближайшее время. Об этом сказал министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, передает RTL Nieuws.
Как отмечается, глава МИД Нидерландов пока отказался назвать конкретную дату начала подготовки и срок обучения украинских летчиков полетам на F-16, но, по его словам, это должно случиться "очень быстро".
Хукстра также не стал уточнять, в какой именно стране – в Нидерландах, Дании, Норвегии, Бельгии или в другой стране будет проводиться это обучение.
"Всегда было так, что после того, как мы принимали принципиальное решение, мы обычно очень быстро начинали действовать", – сказал он.
- 15 мая 2023 года стало известно, что Британия летом 2023 года начнет обучение украинских боевых пилотов. На следующий день Франция, Великобритания и Нидерланды присоединились к "авиационной коалиции".
- 19 мая США одобрили обучение украинских пилотов на истребителях F-16.
- 20 мая стало известно, что президент США Джо Байден согласился на предоставление Украине истребителей F-16.
- 21 мая официально Байден подтвердил, что американские военные начнут тренировать украинских летчиков для F-16. Украина надеется получить F-16 не позднее осени и рассчитывает на несколько десятков самолетов.
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