Обучение украинских пилотов F-16 начнется в ближайшее время – МИД Нидерландов

Обучение украинских летчиков-истребителей полетам на F-16 начнется в ближайшее время. Об этом сказал министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, передает RTL Nieuws.

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Как отмечается, глава МИД Нидерландов пока отказался назвать конкретную дату начала подготовки и срок обучения украинских летчиков полетам на F-16, но, по его словам, это должно случиться "очень быстро".

Хукстра также не стал уточнять, в какой именно стране – в Нидерландах, Дании, Норвегии, Бельгии или в другой стране будет проводиться это обучение.

"Всегда было так, что после того, как мы принимали принципиальное решение, мы обычно очень быстро начинали действовать", – сказал он.

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