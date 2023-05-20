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Украина надеется получить первые F-16 уже осенью – WP

Цей матеріал також доступний українською
20.05.2023, 14:36
Украина надеется получить первые F-16 уже осенью – WP - Фото
Истребитель F-16 (Фото: Jorge Reyes Mariano, Минобороны США)

Украина надеется получить многоцелевые истребители F-16 уже осенью 2023 года. Об этом сообщил советник Минобороны Юрий Сак в рассчитанном на западную аудиторию комментарии для Washington Post.

"Если мы все приложим все усилия… и решения будут приниматься быстро, я полагаю, что в конце сентября – начале октября мы сможем увидеть первые F-16, летающие в воздушном пространстве Украины", – сказал Сак.

В WP подчеркнули "головокружительную скорость", с которой принимаются решения относительно поставок западных самолетов Украине.

Сообщается, что у США есть более 1000 истребителей F-16 и примерно столько же было продано союзникам и партнерам по всему миру.

В WP отмечают, что решение поставить Киеву западные истребители происходит на фоне опасений, что контрнаступление Украины может не нанести такой сокрушительный удар по российским оккупантам, на который многие надеялись.

"Несмотря на мужественное сопротивление Украины зимой и весной, многие официальные лица в Вашингтоне и западных столицах обеспокоены тем, что война продолжится в этом году и, возможно, в дальнейшем", – говорится в статье.

В WP высказали предположение, что сроки поставок F-16 Украине могут оказаться не такими быстрыми, как ожидает Киев, поскольку потенциальным поставщикам – в первую очередь Нидерландам, Дании, Норвегии и Польше – необходимо время для проверки своих арсеналов, а также украинские летчики и механики должны пройти подготовку.

16 мая Сак заявил, что Украина хочет получить от 40 до 50 истребителей F-16 от западных партнеров.

Читайте также: Оценка ВВС США: Украинцев можно научить летать на F-16 за четыре месяца – Yahoo News

Наталья Медведева
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