Минобороны: Украина хочет получить 40-50 истребителей F-16 от западных союзников

Советник министра обороны Юрий Сак заявил, что Украина хочет получить от 40 до 50 истребителей F-16 от западных партнеров. Пока "нечем ответить" на самолеты оккупантов с управляемыми авиабомбами, сказал он в интервью Politico.

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Отмечается, что Украина хочет от 40 до 50 истребителей F-16 для формирования "трех-четырех" эскадрилий для защиты неба.

Советник министра отметил, что потребность в современных реактивных самолетах стала более острой для Украины после того, как оккупанты начали широко использовать управляемые планирующие бомбы, применяемые для поражения целей на больших расстояниях.

Сак отметил, что сейчас Украине "нечем остановить" российские самолеты, которые несут на борту управляемые авиабомбы.

"Все понимают, что тема назрела для обсуждения. Никто не говорил, что это невозможно. Если сравнить это с трехмесячной давностью, когда мы еще боролись с получением танков, сегодня все говорят о реактивной коалиции — это очень многообещающий знак. Мы понимаем, что наша ПВО не будет полной без истребителей F-16", – сказал советник министра.

9 мая 2023 года премьер-министр Нидерландов сообщил, что вопрос поставки Украине истребителей F-16 обсуждается с США, Великобританией и Данией.

10 мая президент Чехии заявил, что союзники не дают Украине истребители F-16 из-за опасений, что секретные детали самолетов смогут захватить россияне.

14 мая президент Зеленский рассказал, что работает над формированием коалиции по передаче истребителей для Украины во время официальных визитов в Европу.

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