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Запад не дает Украине F-16, так как боится, что РФ захватит их секретные детали – Павел

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2023, 20:26
Запад не дает Украине F-16, так как боится, что РФ захватит их секретные детали – Павел - Фото
Петр Павел (фото: EPA)

Президент Чехии Петр Павел заявил, что союзники не дают Украине истребители F-16, в том числе из-за опасений, что Россия сможет захватить комплектующие самолетов. Об этом он сообщил в эфире местного радио, цитирует его České noviny.

По его словам, Украине нужна авиация для подготовки к решающей фазе войны против России. 
Он напомнил, что западные союзники не передают современные истребители, поскольку подготовка к их эксплуатации занимает относительно много времени. 
Павел говорит – решению Запада также мешает наличие секретных комплектующих в их самолетах, а партнеры Украины не хотят, чтобы эти устройства попали в руки России. 

"Но я знаю, что переговоры продолжаются. В итоге Украина может получить несколько F-16, возможно, с демонтированной частью этой техники", –  сказал чешский президент.

  • 2 мая спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что эти истребители могут раз и навсегда решить проблему российских бомбардировок.
  • По его словам, будущая система противовоздушной обороны Украины должна состоять из четырех основных комплексов малого и среднего действия, комплексов ПВО ближнего действия Сухопутных сил и самолетов F-16.
  • В Пентагоне выступили против предоставления Украине F-16.

Читайте также: Предоставление Украине F-16 может восстановить продовольственную безопасность в мире – Кулеба

Дмитро Гриниченко
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