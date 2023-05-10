Запад не дает Украине F-16, так как боится, что РФ захватит их секретные детали – Павел

Президент Чехии Петр Павел заявил, что союзники не дают Украине истребители F-16, в том числе из-за опасений, что Россия сможет захватить комплектующие самолетов. Об этом он сообщил в эфире местного радио, цитирует его České noviny.

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По его словам, Украине нужна авиация для подготовки к решающей фазе войны против России.

Он напомнил, что западные союзники не передают современные истребители, поскольку подготовка к их эксплуатации занимает относительно много времени.

Павел говорит – решению Запада также мешает наличие секретных комплектующих в их самолетах, а партнеры Украины не хотят, чтобы эти устройства попали в руки России.

"Но я знаю, что переговоры продолжаются. В итоге Украина может получить несколько F-16, возможно, с демонтированной частью этой техники", – сказал чешский президент.

2 мая спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что эти истребители могут раз и навсегда решить проблему российских бомбардировок.

По его словам, будущая система противовоздушной обороны Украины должна состоять из четырех основных комплексов малого и среднего действия, комплексов ПВО ближнего действия Сухопутных сил и самолетов F-16.

В Пентагоне выступили против предоставления Украине F-16.

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Дмитро Гриниченко

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