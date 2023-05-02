UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

F-16 может раз и навсегда решить проблему российских бомбардировок – Юрий Игнат

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2023, 23:06
F-16 может раз и навсегда решить проблему российских бомбардировок – Юрий Игнат - Фото
Истребитель F-16 (Фото - EPA)

Передача Украине истребителей F-16 может раз и навсегда решить проблему российских бомбардировок. Об этом сказал в разговоре с журналистом LIGA.net спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Игнат считает, что главная проблема сейчас – российские управляемые авиабомбы, которые "летят по всей линии фронта" на глубину до 20-30 км и наносят серьезный ущерб. Дальнобойные системы ПВО – Patriot, SAMP-T и другие – могут решить эту проблему лишь частично, а полностью ее может решить истребитель F-16.    

По мнению спикера ВС, F-16 не просто позволит "отогнать российскую авиацию" от границ Украины, но и поможет в оборонительных и наступательных действиях.

"Поможет защитить небо. Поможет сбивать до 100% ракет. ПВО будет работать, а вместе с ним и F-16, который создан, чтобы быть частью ПВО – сбивать "шахеды" и крылатые ракеты с чрезвычайно высокой эффективностью", – сказал он.

Читайте также: LIGA.net спросила посла США об F-16. Ответила, что дают все необходимое, когда нужно

Сергій Бережний, Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война пво истребители военная помощь f-16 Юрий Игнат
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 