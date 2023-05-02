F-16 может раз и навсегда решить проблему российских бомбардировок – Юрий Игнат

Передача Украине истребителей F-16 может раз и навсегда решить проблему российских бомбардировок. Об этом сказал в разговоре с журналистом LIGA.net спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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Игнат считает, что главная проблема сейчас – российские управляемые авиабомбы, которые "летят по всей линии фронта" на глубину до 20-30 км и наносят серьезный ущерб. Дальнобойные системы ПВО – Patriot, SAMP-T и другие – могут решить эту проблему лишь частично, а полностью ее может решить истребитель F-16.

По мнению спикера ВС, F-16 не просто позволит "отогнать российскую авиацию" от границ Украины, но и поможет в оборонительных и наступательных действиях.

"Поможет защитить небо. Поможет сбивать до 100% ракет. ПВО будет работать, а вместе с ним и F-16, который создан, чтобы быть частью ПВО – сбивать "шахеды" и крылатые ракеты с чрезвычайно высокой эффективностью", – сказал он.

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Сергій Бережний , Марко Сировой

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