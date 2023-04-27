ВСУ: второй дивизион ЗРК Patriot заступил на боевое дежурство в Украине – фото

Второй дивизион зенитно-ракетного комплекса Patriot заступил на боевое дежурство в Украине. Об этом заявил командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук в Telegram

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"Говорят, есть запрет ГШ "селфиться" на фоне техники! Извините, не удержался. Второй дивизион ЗРК "Patriot" уже в работе! Усиливаем ПВО, приближаем победу", – написал он.

Олещук опубликовал селфи на фоне радиолокационной станции AN/MPQ-53, входящей в состав ЗРК Patriot.

21 апреля он сообщил, что в Украину прибыли первые такие ЗРК и пообещал больше новостей про них.

СПРАВКА. Комплексы Patriot разработаны компанией Raytheon, впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и находится на вооружении более десяти стран, включая США, Израиль, Германию, Испанию. По данным немецких военных, система Patriot покрывает территорию радиусом около 68 км. Ее радар может отслеживать до 50 целей и наводить на пять из них одновременно. В зависимости от модификации ракеты-перехватчики могут достигать высоты более 24 км и поражать цели на расстоянии до 160 км.

19 апреля 2023 года министр обороны Алексей Резников официально подтвердил, что ЗРК Patriot прибыли в Украину.

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Мілана Головань

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