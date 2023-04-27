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ВСУ: второй дивизион ЗРК Patriot заступил на боевое дежурство в Украине – фото

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 21:27
ВСУ: второй дивизион ЗРК Patriot заступил на боевое дежурство в Украине – фото - Фото
ЗРК Patriot (Фото: US Army)
Второй дивизион зенитно-ракетного комплекса Patriot заступил на боевое дежурство в Украине. Об этом заявил командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук в Telegram.

"Говорят, есть запрет ГШ "селфиться" на фоне техники! Извините, не удержался. Второй дивизион ЗРК "Patriot" уже в работе! Усиливаем ПВО, приближаем победу", – написал он.

Олещук опубликовал селфи на фоне радиолокационной станции AN/MPQ-53, входящей в состав ЗРК Patriot.

Фото: Микола Олещук Telegram

21 апреля он сообщил, что в Украину прибыли первые такие ЗРК и пообещал больше новостей про них.

СПРАВКА. Комплексы Patriot разработаны компанией Raytheon, впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и находится на вооружении более десяти стран, включая США, Израиль, Германию, Испанию.

По данным немецких военных, система Patriot покрывает территорию радиусом около 68 км. Ее радар может отслеживать до 50 целей и наводить на пять из них одновременно. В зависимости от модификации ракеты-перехватчики могут достигать высоты более 24 км и поражать цели на расстоянии до 160 км.

Читайте также: "Плохая новость для России". Украина получила комплексы Patriot: три сценария применения

Мілана Головань
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