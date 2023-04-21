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ЗРК Patriot уже несет боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины – фото

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2023, 10:39
ЗРК Patriot уже несет боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины – фото - Фото
ЗРК Patriot (Фото: Twitter Алексея Резникова)

Зенитно-ракетный комплекс Patriot, который недавно получила Украина, уже несет боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук.

Олещук рассказал, что проверил боевые позиции ЗРК Patriot на одном из направлений и поблагодарил зенитчиков ВСУ, которые завершили обучение значительно раньше запланированных сроков.

"На фото позади меня пусковая установка ЗРК Patriot, уже несущая боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины", – написал командующий ВС ВСУ.

ЗРК Patriot уже несет боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины – фото

Он отметил, что хотя и в небольшом количестве, но по факту Украина уже имеет на вооружении современные западные зенитные ракетные системы: NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard и другие.

"Чтобы пазл перспективной украинской ПВО окончательно сложился, Воздушным силам нужен F-16. Держим небо и ждем хороших новостей из Рамштайна", – написал Олещук.

Командующий ВС ВСУ пообещал, что несколько позже появится больше новостей о ЗРК Patriot.

СПРАВКА. Комплексы Patriot разработаны компанией Raytheon, впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и находится на вооружении более десяти стран, включая США, Израиль, Германию, Испанию.

По данным немецких военных, система Patriot покрывает территорию радиусом около 68 км. Ее радар может отслеживать до 50 целей и наводить на пять из них одновременно. В зависимости от модификации, ракеты-перехватчики могут достигать высоты более 24 км и поражать цели на расстоянии до 160 км.

Читайте также: "Плохая новость для России". Украина получила комплексы Patriot: три сценария применения

Наталія Медведєва
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война пво Patriot Николай Олещук
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