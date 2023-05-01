Кулеба: США понимают, что F-16 для Украины – объективная необходимость, и мы их получим

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что предоставление Украине самолетов F-16 – абсолютно логичный шаг союзников, объективная необходимость и США понимают это. Такое мнение Кулеба высказал в эфире телемарафона.

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Главу МИД спросили, подтолкнет ли президентская кампания в США принятие решения о предоставлении Украине самолетов F-16.

"Если правильно строить работу, то подтолкнет. А мы правильно строим работу", – ответил Кулеба.

Он объяснил, что поставка украинским войскам самолетов F-16 – абсолютно логичный шаг союзников Украины.

"Начиная с первого дня полномасштабного вторжения России, администрация Байдена действительно очень много делала для нашей победы и постепенно открывала разные предложения по вооружениям. Поэтому абсолютно логично, что следующими должны стать F-16", – сказал глава украинской дипломатии.

Он подчеркнул, что лишение России преимущества в воздухе – это стратегическая задача для достижения победы Украины, это объективный фактор.

"И поэтому я говорю уверенно, что мы эти самолеты получим, потому что Соединенные Штаты объективно понимают, что это должно произойти. Вопрос только во времени", – сказал Кулеба.

30 апреля Кулеба заявил, что несколько стран готовы начать тренировочную программу для украинских летчиков на истребителях F-16.

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Наталія Медведєва

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