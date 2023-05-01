UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кулеба: США понимают, что F-16 для Украины – объективная необходимость, и мы их получим

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2023, 22:51
Кулеба: США понимают, что F-16 для Украины – объективная необходимость, и мы их получим - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что предоставление Украине самолетов F-16 – абсолютно логичный шаг союзников, объективная необходимость и США понимают это. Такое мнение Кулеба высказал в эфире телемарафона.

Главу МИД спросили, подтолкнет ли президентская кампания в США принятие решения о предоставлении Украине самолетов F-16.

"Если правильно строить работу, то подтолкнет. А мы правильно строим работу", – ответил Кулеба.

Он объяснил, что поставка украинским войскам самолетов F-16 – абсолютно логичный шаг союзников Украины.

"Начиная с первого дня полномасштабного вторжения России, администрация Байдена действительно очень много делала для нашей победы и постепенно открывала разные предложения по вооружениям. Поэтому абсолютно логично, что следующими должны стать F-16", – сказал глава украинской дипломатии.

Он подчеркнул, что лишение России преимущества в воздухе – это стратегическая задача для достижения победы Украины, это объективный фактор.

"И поэтому я говорю уверенно, что мы эти самолеты получим, потому что Соединенные Штаты объективно понимают, что это должно произойти. Вопрос только во времени", – сказал Кулеба.

Читайте также: Кулеба: Мы должны сбросить Россию с неба, для этого нужны боевые самолеты F-16

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
f-16 дмитрий кулеба военная помощь война
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 