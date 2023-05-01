Кулеба: США понимают, что F-16 для Украины – объективная необходимость, и мы их получим
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что предоставление Украине самолетов F-16 – абсолютно логичный шаг союзников, объективная необходимость и США понимают это. Такое мнение Кулеба высказал в эфире телемарафона.
Главу МИД спросили, подтолкнет ли президентская кампания в США принятие решения о предоставлении Украине самолетов F-16.
"Если правильно строить работу, то подтолкнет. А мы правильно строим работу", – ответил Кулеба.
Он объяснил, что поставка украинским войскам самолетов F-16 – абсолютно логичный шаг союзников Украины.
"Начиная с первого дня полномасштабного вторжения России, администрация Байдена действительно очень много делала для нашей победы и постепенно открывала разные предложения по вооружениям. Поэтому абсолютно логично, что следующими должны стать F-16", – сказал глава украинской дипломатии.
Он подчеркнул, что лишение России преимущества в воздухе – это стратегическая задача для достижения победы Украины, это объективный фактор.
"И поэтому я говорю уверенно, что мы эти самолеты получим, потому что Соединенные Штаты объективно понимают, что это должно произойти. Вопрос только во времени", – сказал Кулеба.
- 30 апреля Кулеба заявил, что несколько стран готовы начать тренировочную программу для украинских летчиков на истребителях F-16.
Читайте также: Кулеба: Мы должны сбросить Россию с неба, для этого нужны боевые самолеты F-16
Комментарии