Кулеба: Мы должны сбросить Россию с неба, для этого нужны боевые самолеты F-16

Украине для защиты своего неба от российских агрессоров нужны современные боевые самолеты, в частности F-16. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференция с коллегами из государств Северной Европы и Балтии во время визита в Одессу.

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Кулеба рассказал, что он обратился к коллегам из стран, у которых есть современные боевые самолеты, в том числе F-16, с просьбой приложить все усилия для ускорения принятия решения о начале тренировки украинских пилотов на F-16.

"Мы должны сбросить Россию с неба. Для этого нам нужны не только системы ПВО, которыми с нами уже поделились друзья, но и боевые самолеты. Боевые самолеты нужны нам для прикрытия наших бригад, которые пойдут в контрнаступление. Боевые самолеты нужны для защиты Черного моря и прибрежных наших территорий всех. Поэтому сегодня много об этом говорили, и у меня есть ощущение, что коллеги благосклонно относятся к этому вопросу, за что я им благодарен", – заявил глава МИД.

СПРАВКА. Западные самолеты типа F-16 необходимы Украине, потому что они стали бы важной частью противовоздушной обороны. Благодаря наличию у F-16 ракет класса "воздух-воздух" с дальностью 180 км украинская авиация смогла бы отогнать российские самолеты подальше от границы и линии боевого столкновения. Это минимизировало бы возможность применения управляемых авиабомб и другого вооружения воздушного базирования.

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Наталія Медведєва

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