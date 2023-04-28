Кулеба: Мы должны сбросить Россию с неба, для этого нужны боевые самолеты F-16
Украине для защиты своего неба от российских агрессоров нужны современные боевые самолеты, в частности F-16. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференция с коллегами из государств Северной Европы и Балтии во время визита в Одессу.
Кулеба рассказал, что он обратился к коллегам из стран, у которых есть современные боевые самолеты, в том числе F-16, с просьбой приложить все усилия для ускорения принятия решения о начале тренировки украинских пилотов на F-16.
"Мы должны сбросить Россию с неба. Для этого нам нужны не только системы ПВО, которыми с нами уже поделились друзья, но и боевые самолеты. Боевые самолеты нужны нам для прикрытия наших бригад, которые пойдут в контрнаступление. Боевые самолеты нужны для защиты Черного моря и прибрежных наших территорий всех. Поэтому сегодня много об этом говорили, и у меня есть ощущение, что коллеги благосклонно относятся к этому вопросу, за что я им благодарен", – заявил глава МИД.
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