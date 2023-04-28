Россияне ударили 500-килограммовой управляемой авиабомбой по Черниговской области – фото

Россия в очередной раз нанесла удар управляемой авиабомбой по приграничной Черниговской области. Об этом сообщает оперативное командование "Север".

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"Около 11 часов зафиксирован один взрыв, вероятно ФАБ-500, в населенном пункте Семеновка. В результате авиаудара повреждена территория предприятия", – говорится в сообщении.



Как отмечается, информация о потерях среди местного населения не поступала. На месте взрыва работают правоохранители и ГСЧС.

Россияне регулярно обстреливают из разных видов вооружения и с применением авиации граничащие с РФ Сумскую и Черниговскую области.

Днем 18 апреля россияне ударили из ствольной и реактивной артиллерии по Сумской области, в результате чего погибла женщина.

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Наталія Медведєва

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