Россияне ударили 500-килограммовой управляемой авиабомбой по Черниговской области – фото
28.04.2023, 13:12
Фото: ОК Север
Россия в очередной раз нанесла удар управляемой авиабомбой по приграничной Черниговской области. Об этом сообщает оперативное командование "Север".
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"Около 11 часов зафиксирован один взрыв, вероятно ФАБ-500, в населенном пункте Семеновка. В результате авиаудара повреждена территория предприятия", – говорится в сообщении.
Как отмечается, информация о потерях среди местного населения не поступала. На месте взрыва работают правоохранители и ГСЧС.
- Россияне регулярно обстреливают из разных видов вооружения и с применением авиации граничащие с РФ Сумскую и Черниговскую области.
- Днем 18 апреля россияне ударили из ствольной и реактивной артиллерии по Сумской области, в результате чего погибла женщина.
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