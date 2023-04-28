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Россияне ударили 500-килограммовой управляемой авиабомбой по Черниговской области – фото

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28.04.2023, 13:12
Россияне ударили 500-килограммовой управляемой авиабомбой по Черниговской области – фото - Фото
Фото: ОК Север

Россия в очередной раз нанесла удар управляемой авиабомбой по приграничной Черниговской области. Об этом сообщает оперативное командование "Север".

"Около 11 часов зафиксирован один взрыв, вероятно ФАБ-500, в населенном  пункте Семеновка. В результате авиаудара повреждена территория предприятия", – говорится в сообщении.

Как отмечается, информация о потерях среди местного населения не поступала. На месте взрыва работают правоохранители и ГСЧС.

Фото: ОК ''Север''
  • Россияне регулярно обстреливают из разных видов вооружения и с применением авиации граничащие с РФ Сумскую и Черниговскую области.
  • Днем 18 апреля россияне ударили из ствольной и реактивной артиллерии по Сумской области, в результате чего погибла женщина.

Читайте также: Россия разрушила обстрелами мост у границы с Брянской областью под Черниговом

Наталія Медведєва
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война авиаудар черниговская область ФАБ-500
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