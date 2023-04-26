Россия разрушила обстрелами мост у границы с Брянской областью под Черниговом

Сегодня, 26 апреля, российские оккупанты обстреляли мост в Новгород-Северской общине Черниговской области, которая граничит с РФ. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

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Всего, по его словам, в Черниговской области разрушено 36 мостов.

"Сегодня враг в очередной раз обстрелял один из мостов на территории Новгород-Северской общины. По временной схеме мы восстановили уже 27 мостов, еще четыре восстановили капитально", – сказал Чаус, подчеркнув, что логистика в области нарушена, и временно восстановленные мосты нуждаются в капитальном ремонте для полноценного функционирования.

Глава Новгород-Северской районной военной администрации Сергей Сергиенко в комментарии Суспильному уточнил, что сегодняшними обстрелами россияне разрушили мост через реку Судость. Он соединял пограничное село Муравьи с селом Гремяч.

По словам Сергиенко, РФ уже в течение нескольких недель обстреливает мосты через реки Новгород-Северской общины, что не позволяет в нормальном формате предоставлять услуги населению: обеспечивать продуктами питания, другими вещами. Это также ограничивает передвижение в центральные органы самоуправления.

9 апреля российские оккупанты заявили, что нанесли удар по мосту в Черниговской области истребителем-бомбардировщиком Су-34, и опубликовали видео:

В ночь на 22 апреля россияне нанесли авиаудар по Черниговской области управляемой бомбой с самолета Су-35.

Оксана Житнюк

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