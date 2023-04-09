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Россияне заявили, что ударили авиаракетой по мосту у границы с Брянской областью – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2023, 17:12
Видео из соцсетей
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Российские оккупанты утверждают, что нанесли удар по мосту в Черниговской области, и опубликовали видео попадания.

Военные пропагандисты РФ заявили, что удар был нанесен российским истребителем-бомбардировщиком Су-34 по мосту через реку Судость в Черниговской области. Это самая северная точка Украины.

Мост находится не далеко от села Гремяч, которое граничит с Брянской областью, где в марте и апреле "засветились" бойцы подразделения "Русский добровольческий корпус".

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Оккупанты утверждают, что использовали для удара ракету Х-29ТД. Масса взрывчатого вещества в такой ракете составляет 116 кг.

  • По данным ОК "Север", взрыв в Черниговской области прогремел сегодня около 11:54. В результате удара авиаракетой разрушена инфраструктура населенного пункта Гремяч.
Оксана Житнюк
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