Российские оккупанты утверждают, что нанесли удар по мосту в Черниговской области, и опубликовали видео попадания.

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Военные пропагандисты РФ заявили, что удар был нанесен российским истребителем-бомбардировщиком Су-34 по мосту через реку Судость в Черниговской области. Это самая северная точка Украины.

Мост находится не далеко от села Гремяч, которое граничит с Брянской областью, где в марте и апреле "засветились" бойцы подразделения "Русский добровольческий корпус".

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Оккупанты утверждают, что использовали для удара ракету Х-29ТД. Масса взрывчатого вещества в такой ракете составляет 116 кг.

По данным ОК "Север", взрыв в Черниговской области прогремел сегодня около 11:54. В результате удара авиаракетой разрушена инфраструктура населенного пункта Гремяч.

Оксана Житнюк

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