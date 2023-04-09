UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

РФ выпустила авиаракету по Черниговской области, а Харьковская – под огнем РСЗО и миномета

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2023, 15:25
РФ выпустила авиаракету по Черниговской области, а Харьковская – под огнем РСЗО и миномета - Фото
Винищувач Су-35 (Фото - ресурс окупантів)

Сегодня, 9 апреля, россияне в очередной раз обстреляли Харьковскую область, а также ударили авиационной ракетой по Черниговской области.

Оперативное командование "Север" сообщило, что российская армия авиационной ракетой попала по приграничной территории Черниговской области. Около 11:54 стало известно о взрыве, вызванном ракетой, выпущенной российским самолетом с территории РФ. Она попала в район населенного пункта Гремяч.

"Север" сообщает, что в результате удара разрушена инфраструктура населенного пункта. О потерях среди местного населения информация не поступала.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что сегодня под минометным обстрелом находилось село Караическое Чугуевского района. Получил серьезные травмы мужчина примерно 30 лет, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Также РФ ударила из реактивной системы залпового огня по Купянску. Оккупанты обстреливали жилые дома и частные территории.

  • Вчера россияне обстреляли Купянский район Харьковской области, в результате чего погибли два человека.

Читайте также: Авиабомбы – новая угроза. Как изменилась тактика российских обстрелов Украины

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрел война РСЗО харьковская область авиабомба черниговсая область
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 