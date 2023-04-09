РФ выпустила авиаракету по Черниговской области, а Харьковская – под огнем РСЗО и миномета

Сегодня, 9 апреля, россияне в очередной раз обстреляли Харьковскую область, а также ударили авиационной ракетой по Черниговской области.

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Оперативное командование "Север" сообщило, что российская армия авиационной ракетой попала по приграничной территории Черниговской области. Около 11:54 стало известно о взрыве, вызванном ракетой, выпущенной российским самолетом с территории РФ. Она попала в район населенного пункта Гремяч.

"Север" сообщает, что в результате удара разрушена инфраструктура населенного пункта. О потерях среди местного населения информация не поступала.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что сегодня под минометным обстрелом находилось село Караическое Чугуевского района. Получил серьезные травмы мужчина примерно 30 лет, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Также РФ ударила из реактивной системы залпового огня по Купянску. Оккупанты обстреливали жилые дома и частные территории.

Вчера россияне обстреляли Купянский район Харьковской области, в результате чего погибли два человека.

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Оксана Житнюк

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