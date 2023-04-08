Россияне ударили по Харьковской области: двое погибших

Российские оккупанты снова нанесли удары по гражданскому населению Купянского района Харьковской области. Есть жертвы и пострадавшие, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Он сообщил, что сегодня, 8 апреля, в результате обстрела населенного пункта Двуречное погибли двое мужчин – 65 и 34 лет.

Кроме того, в населенном пункте Подолы ранения получила 65-летняя женщина. Медики оказывают ей необходимую помощь, написал глава ОВА.

Также сегодня днем Синегубов сообщил еще о двух пострадавших гражданских в Харьковской области в результате подрыва на взрывоопасных предметах. В Слобожанском мужчина подорвался и получил тяжелую травму при попытке разобрать неизвестный предмет, а в Изюме на территории кладбища женщина наступила на противопехотную мину типа "Лепесток". Она получила минно-взрывную травму.

Россия регулярно бьет по Харькову и области, а также по населенным пунктам других областей, расположенных рядом с линией фронта – по ним оккупанты могут "достать" комплексами С-300, С-400 и реактивной артиллерией.

Оксана Житнюк

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