UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия наносит удары по Харькову из Белгородской области

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2023, 22:14
Россия наносит удары по Харькову из Белгородской области - Фото
Харків (Фото - сайт міськради)

Поздним вечером 30 марта Россия ударила по Харькову. Об этом сообщают мэр города Игорь Терехов и глава областной военной администрации Олег Синегубов. По состоянию на 22.27 зафиксировано шесть прилетов.

Глава ОВА Синегубов в 22:12 призвал жителей Харькова и области оставаться в укрытиях и сообщил, что россияне снова наносят удары.

Терехов написал: "Харьков под обстрелом".

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что россияне обстреливают Харьков из Белгородской области.

Воздушные тревоги объявлены и в некоторых других областях. Киевская областная военная администрация в 22:02 предупредила об угрозе атаки дронов и призвала людей находиться в укрытиях.

Карта тревог по состоянию на 22:25:

Россия наносит удары по Харькову из Белгородской области

В 22:27 Терехов сообщил, что зафиксировано шесть прилетов по Харькову. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Синегубов написал, что предварительно россияне бьют из комплексов С-300.

  • Россия регулярно бьет по Харькову и области, а также населенным пунктам других областей, расположенных рядом с линией фронта – по ним оккупанты могут "достать" комплексами С-300, С-400 и реактивной артиллерией.
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрел война взрыв киев пво дрон киевская область шахед
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 