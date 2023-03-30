Россия наносит удары по Харькову из Белгородской области

Поздним вечером 30 марта Россия ударила по Харькову. Об этом сообщают мэр города Игорь Терехов и глава областной военной администрации Олег Синегубов. По состоянию на 22.27 зафиксировано шесть прилетов.

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Глава ОВА Синегубов в 22:12 призвал жителей Харькова и области оставаться в укрытиях и сообщил, что россияне снова наносят удары.

Терехов написал: "Харьков под обстрелом".

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что россияне обстреливают Харьков из Белгородской области.

Воздушные тревоги объявлены и в некоторых других областях. Киевская областная военная администрация в 22:02 предупредила об угрозе атаки дронов и призвала людей находиться в укрытиях.

Карта тревог по состоянию на 22:25:

В 22:27 Терехов сообщил, что зафиксировано шесть прилетов по Харькову. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Синегубов написал, что предварительно россияне бьют из комплексов С-300.

Россия регулярно бьет по Харькову и области, а также населенным пунктам других областей, расположенных рядом с линией фронта – по ним оккупанты могут "достать" комплексами С-300, С-400 и реактивной артиллерией.

Оксана Житнюк

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